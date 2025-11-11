India Post Vacancy 2025: डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर निकली भर्ती, 60 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

India Post Recruitment 2025(Image-Freepik)
India Post में नौकरी पाने का बढ़िया मौका युवाओं के पास आया है। डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर नई भर्ती निकाली गई है। विभाग ने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस भर्ती की खास बात यह है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 तय की गई है।
इंडिया पोस्ट ऑफिस में यह भर्ती स्टाफ कार ड्राइवर (ऑर्डिनरी ग्रेड) पद के लिए निकाली गई है। जिन उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और पहले ड्राइविंग का अनुभव रहा है, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। । उम्मीदवारों को अपना आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रारूप में भरकर “सहायक महानिदेशक (प्रशासन), डाक विभाग, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001” पते पर अंतिम तिथि से पहले भेजना होगा। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
डाक विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस भर्ती में केवल एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति डेप्यूटेशन या एब्जॉर्प्शन के आधार पर की जाएगी। साथ ही, यह आर्म्ड फोर्सेज के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए री-एंप्लॉयमेंट के रूप में भी की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-2 पे स्केल के अंतर्गत 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग