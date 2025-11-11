Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

India Post Vacancy 2025: डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर निकली भर्ती, 60 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। India Post में वैकेंसी निकली है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-2 पे स्केल के अंतर्गत 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 11, 2025

India Post Vacancy 2025

India Post Recruitment 2025(Image-Freepik)

India Post में नौकरी पाने का बढ़िया मौका युवाओं के पास आया है। डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर नई भर्ती निकाली गई है। विभाग ने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस भर्ती की खास बात यह है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 तय की गई है।

India Post Vacancy 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


इंडिया पोस्ट ऑफिस में यह भर्ती स्टाफ कार ड्राइवर (ऑर्डिनरी ग्रेड) पद के लिए निकाली गई है। जिन उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और पहले ड्राइविंग का अनुभव रहा है, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। । उम्मीदवारों को अपना आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रारूप में भरकर “सहायक महानिदेशक (प्रशासन), डाक विभाग, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001” पते पर अंतिम तिथि से पहले भेजना होगा। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

India Post Recruitment 2025: इतने पद पर होगी भर्ती


डाक विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस भर्ती में केवल एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति डेप्यूटेशन या एब्जॉर्प्शन के आधार पर की जाएगी। साथ ही, यह आर्म्ड फोर्सेज के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए री-एंप्लॉयमेंट के रूप में भी की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-2 पे स्केल के अंतर्गत 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Education News / India Post Vacancy 2025: डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर निकली भर्ती, 60 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

11 नवंबर को ही क्यों और किसकी याद में मनाया जाता है National Education Day?

Maulana Abul Kalam Azad
शिक्षा

बॉलीवुड के ‘हीमैन’ Dharmendra ने सिर्फ इस क्लास तक की है पढ़ाई, एक्टिंग के लिए राजी नहीं थे धर्मेंद्र के पिता

Dharmendra
शिक्षा

फौज में सबसे ज्यादा इस प्रदेश के युवा होते हैं शामिल, जान लें दूसरे और तीसरे नंबर पर है कौन सा राज्य

Indian Army
शिक्षा

UGC NET December 2025 के लिए करेक्शन विंडो ओपन, उम्मीदवार इस तारीख तक कर सकते हैं बदलाव

UGC NET December 2025 Correction Window Opens
शिक्षा

School Holiday: 11 और 14 नवंबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जान लें कारण

School Holiday
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.