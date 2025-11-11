India Post Vacancy 2025: डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर निकली भर्ती, 60 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

India Post में नौकरी पाने का बढ़िया मौका युवाओं के पास आया है। डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर नई भर्ती निकाली गई है। विभाग ने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस भर्ती की खास बात यह है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 तय की गई है।