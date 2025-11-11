Patrika LogoSwitch to English

India Skills Report 2026: भारत में तेजी से बढ़ेगी हायरिंग, इन 3 राज्यों और इस सेक्टर में होंगी सबसे ज्यादा नौकरिया

India Skills Report 2026 के अनुसार भारत में 2026 तक हायरिंग में 11% की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट बताती है कि AI और डिजिटल स्किल्स वाले युवाओं की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 11, 2025

India Skills Report 2026

India Skills Report 2026 (Image: Freepik)

India Skills Report 2026: भारत का जॉब मार्केट एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, देश में रोजगार के अवसरों में तेजी से इजाफा हो रहा है। खासकर उन युवाओं के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसी नई स्किल्स में माहिर हैं।

रिपोर्ट कहती है कि आने वाले सालों में भारत की रोजगार क्षमता 2025 के 54.81% से बढ़कर 2026 में 56.35% तक पहुंच जाएगी। यानी अब न सिर्फ नौकरियों की संख्या बढ़ेगी बल्कि सही स्किल रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहतर अवसर भी खुलेंगे।

AI से मिलेंगे नौकरी के नए मौके

रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरी नहीं छीनेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

यह रिपोर्ट ग्लोबल एजुकेशन एंड टैलेंट सॉल्यूशन (ETS) ने CII, AICTE, AIU और TAGGED के साथ मिलकर तैयार की है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना रही हैं वे तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन कंपनियों को अब ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास AI और डिजिटल स्किल्स हों, इसलिए नई नौकरियों की मांग लगातार बढ़ रही है।

देश में इस समय AI टैलेंट पूल 23.5 लाख प्रोफेशनल्स तक पहुंच चुका है और यह हर साल करीब 55% की दर से बढ़ रहा है। यानी टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसी फील्ड में अब युवाओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा अवसर हैं।

डिजिटल और डेटा एक्सपर्ट्स की बढ़ी मांग

रिपोर्ट के अनुसार, जिन नौकरियों की डिमांड सबसे तेजी से बढ़ रही है उनमें डिजिटल और डेटा एक्सपर्ट, AI/ML इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट शामिल हैं।

इसके साथ ही बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर में नौकरियां 20% तक बढ़ने का अनुमान है। वहीं, मेटल, माइनिंग, बिजली, स्टील और सीमेंट सेक्टर में भी लगभग 12% की वृद्धि देखी जा सकती है।

2025 में जहां हायरिंग रेट 9.75% थी, वहीं 2026 में यह बढ़कर 11% के करीब पहुंच सकती है। यानी जॉब मार्केट दोबारा डबल डिजिट ग्रोथ की ओर लौट रहा है।

टियर-1 शहरों के साथ अब छोटे शहर भी बढ़ा रहे हैं कदम

दिलचस्प बात यह है कि अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहर ही नहीं बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली अब भी कुल नौकरियों के 53% हिस्से के साथ शीर्ष पर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अब तेजी से प्रगति दिखाई है। आने वाले समय में इन तीनों राज्यों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे।

अब टियर-2 शहरों की हिस्सेदारी 32% तक पहुंच गई है जबकि टियर-3 शहरों की भागीदारी लगभग 15% है। यह दिखाता है कि अब नौकरियां सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से बढ़ रही हैं।

बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी

रिपोर्ट के अनुसार, अब कंपनियां पहले से ज्यादा महिलाओं को नौकरी दे रही हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 30% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह दिखाता है कि दफ्तरों में महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच संतुलन धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है।

रिपोर्ट बताती है कि आने वाले दो साल भारत के नौकरी बाजार के लिए बहुत अहम और आशा से भरे होंगे। AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन न सिर्फ नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं, बल्कि पुराने प्रोफेशनल्स को भी अपस्किलिंग और री-ट्रेनिंग का मौका दे रहे हैं।

Hindi News / Education News / India Skills Report 2026: भारत में तेजी से बढ़ेगी हायरिंग, इन 3 राज्यों और इस सेक्टर में होंगी सबसे ज्यादा नौकरिया

