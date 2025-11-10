Patrika LogoSwitch to English

UGC NET December 2025 के लिए करेक्शन विंडो ओपन, उम्मीदवार इस तारीख तक कर सकते हैं बदलाव

एनटीए ने UGC NET December 2025 Correction Window ओपन कर दी है। उम्मीदवार 12 नवंबर तक अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जानें कौन-सी जानकारी बदल सकते हैं और कौन-सी नहीं?

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 10, 2025

UGC NET December 2025 Correction Window Opens

UGC NET December 2025 Correction Window Opens (Image: Freepik)

UGC NET December 2025 Correction Window Opens: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। अब वे उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी थी उनके पास इसे सुधारने का मौका है। एनटीए ने साफ कहा है कि करेक्शन विंडो 12 नवंबर तक खुली रहेगी। यानी उम्मीदवारों के पास अपनी जानकारी ठीक करने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं।

एनटीए की वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। ध्यान रहे यह मौका सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले आवेदन पूरा किया है और फीस भी जमा कर दी है।

किन जानकारियों में बदलाव किया जा सकता है?

एनटीए के मुताबिक, करेक्शन विंडो के दौरान उम्मीदवार केवल कुछ ही जानकारियां बदल सकते हैं। जिसकी जानकरी नीचे दी जा रही है।

  • जन्मतिथि
  • कैटेगरी (UR, SC/ST, OBC आदि)
  • माता-पिता की का नाम

इन बदलावों की अनुमति इसलिए दी गई है ताकि उम्मीदवार की पात्रता और मेरिट की गणना सही तरीके से हो सके।

कौन सी जानकारी में बदलाव संभव नहीं?

कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जिनमे किसी भी हालत में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें नाम, लिंग, फोटो और हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, स्थायी और पत्राचार का पता और परीक्षा शहर शामिल है।

अगर किसी उम्मीदवार ने इन सेक्शन्स में गलती की है तो उन्हें एनटीए की हेल्पडेस्क से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

परीक्षा कब होगी?

एनटीए ने बताया कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी। इसमें दो पेपर होंगे, दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी और बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

एनटीए ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वे अपने आवेदन फॉर्म को ध्यान से दोबारा से चेक कर लें। कई बार छोटी-सी गलती बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए, जो भी उम्मीदवार इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि 12 नवंबर से पहले अपने फॉर्म की सभी जानकारी एक बार जरूर चेक कर लें और जरूरी हो तो बदलाव करें।

Hindi News / Education News / UGC NET December 2025 के लिए करेक्शन विंडो ओपन, उम्मीदवार इस तारीख तक कर सकते हैं बदलाव

