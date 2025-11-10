UGC NET December 2025 के लिए करेक्शन विंडो ओपन, उम्मीदवार इस तारीख तक कर सकते हैं बदलाव

UGC NET December 2025 Correction Window Opens: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। अब वे उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी थी उनके पास इसे सुधारने का मौका है। एनटीए ने साफ कहा है कि करेक्शन विंडो 12 नवंबर तक खुली रहेगी। यानी उम्मीदवारों के पास अपनी जानकारी ठीक करने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं।