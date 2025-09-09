Indias First School: 1715 में खुला था देश का पहला स्कूल, जानिए अभी है या नहीं

जॉर्ज स्कूल में उस समय पश्चिमी शैली की शिक्षा दी जाती थी। यहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती थी। ब्रिटिश काल के दौरान बने इस स्कूल का उद्देश्य ब्रिटिश और एंग्लो-इंडियन समुदाय के बच्चों को ऐसी शिक्षा देना था, जो उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन या व्यापार में भूमिका निभाने के लिए तैयार कर सके। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, पहले इस स्कूल में भारतीय बच्चों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन, बदलते वक्त के साथ यहां भारतीय बच्चे भी एडमिशन लेने लगे।