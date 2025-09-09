अगर आपको हिंदी आती है और क्रिएटिव भी हैं, तो Meta दे रहा है हर घंटे 5000 रुपये कमाने का मौका, देखें करना क्या है?

Meta Jobs India: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब भाषा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर तेजी से काम करने वाली सोशल मीडिया कंपनी Meta अब अपने चैटबॉट्स को लोकल फ्लेवर देने की तैयारी में है। कंपनी चाहती है कि उसके चैटबॉट्स सिर्फ मशीन की तरह जवाब न दें, बल्कि इंसानी अंदाज और क्षेत्रीय संस्कृति को भी दिखाएं। इसी उद्देश्य से Meta ने हिंदी समेत कई भाषाओं के जानकारों को कॉन्ट्रैक्ट पर जोड़ने की प्लानिंग पर काम कर रही है।