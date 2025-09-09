Patrika LogoSwitch to English

अगर आपको हिंदी आती है और क्रिएटिव भी हैं, तो Meta दे रहा है हर घंटे 5000 रुपये कमाने का मौका, देखें करना क्या है?

Meta Jobs India: अगर आपको हिंदी आती है और क्रिएटिव भी हैं, तो Meta आपको हर घंटे 5,000 रुपये तक कमाने का मौका दे रहा है। जानें कैसे मिलेगी जॉब और क्या है जरूरी योग्यता।

भारत

Rahul Yadav

Sep 09, 2025

Meta Jobs India
Meta Jobs India

Meta Jobs India: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब भाषा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर तेजी से काम करने वाली सोशल मीडिया कंपनी Meta अब अपने चैटबॉट्स को लोकल फ्लेवर देने की तैयारी में है। कंपनी चाहती है कि उसके चैटबॉट्स सिर्फ मशीन की तरह जवाब न दें, बल्कि इंसानी अंदाज और क्षेत्रीय संस्कृति को भी दिखाएं। इसी उद्देश्य से Meta ने हिंदी समेत कई भाषाओं के जानकारों को कॉन्ट्रैक्ट पर जोड़ने की प्लानिंग पर काम कर रही है।

क्यों खास है यह पहल?

Meta के प्लेटफॉर्म्स जैसे WhatsApp, Instagram और Messenger पर करोड़ों भारतीय यूजर हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या हिंदी बोलने वालों की है। कंपनी चाहती है कि उसके चैटबॉट्स इस बड़े यूजर बेस से जुड़ते समय स्थानीय बोली और भावनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इससे न केवल बातचीत ज्यादा सहज होगी बल्कि यूजर्स को ऐसा महसूस होगा मानो वे किसी इंसान से बात कर रहे हों।

किसे मिलेगा यह मौका?

Meta ने इन पदों के लिए भर्ती की जिम्मेदारी दो स्टाफिंग एजेंसियों Crystal Equation और Aquent Talent को सौंपी है। उम्मीदवारों के लिए कुछ मुख्य योग्यताएं तय की गई हैं।

  • हिंदी, स्पैनिश, पुर्तगाली या इंडोनेशियन जैसी भाषाओं पर मजबूत पकड़ हो।
  • कम से कम छह साल का अनुभव स्टोरीटेलिंग, कैरेक्टर डिजाइन और AI कंटेंट से जुड़े काम में हो।
  • उम्मीदवारों में रचनात्मक सोच और संवाद को दिलचस्प बनाने की क्षमता हो।
  • इन शर्तों से साफ है कि कंपनी ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो न केवल भाषा समझते हों बल्कि उसे जीवंत बना सकें।

कितनी होगी कमाई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स को घंटे के हिसाब से भुगतान करेगी। एक घंटे का भुगतान अधिकतम 55 डॉलर यानी लगभग 4,850 रुपये तक तय किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दिन में सिर्फ कुछ घंटे भी काम करता है तो भी वह मोटी कमाई कर सकता है। यह अवसर खासकर उन पेशेवरों के लिए आकर्षक है जिनका अनुभव भाषा और क्रिएटिविटी से जुड़ा है।

Meta पहले भी कर चुकी है प्रयोग

यह पहली बार नहीं है जब Meta ने चैटबॉट्स पर इतना निवेश किया हो। इससे पहले कंपनी ने सेलिब्रिटी वॉइस वाले बॉट्स लॉन्च किए थे। हालांकि यह प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहा, लेकिन इसी के बाद कंपनी ने AI Studio पेश किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोग भी अपने चैटबॉट्स बना सकते हैं।

भारत की भूमिका क्यों अहम?

भारत न सिर्फ Meta का सबसे बड़ा बाजार है बल्कि यहां की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि कंपनी के लिए खास महत्व रखती है। हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को शामिल करने से चैटबॉट्स को स्थानीय स्पर्श (लोकल टच) मिलेगा। इससे यूजर अनुभव बेहतर होगा और कंपनी को एशिया जैसे बड़े बाजारों में मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिलेगी।

Published on:

09 Sept 2025 03:04 pm

Hindi News / Technology / अगर आपको हिंदी आती है और क्रिएटिव भी हैं, तो Meta दे रहा है हर घंटे 5000 रुपये कमाने का मौका, देखें करना क्या है?

