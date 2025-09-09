अगर आपको हिंदी आती है और क्रिएटिव भी हैं, तो Meta दे रहा है हर घंटे 5000 रुपये कमाने का मौका, देखें करना क्या है?

Meta Jobs India: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब भाषा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर तेजी से काम करने वाली सोशल मीडिया कंपनी Meta अब अपने चैटबॉट्स को लोकल फ्लेवर देने की तैयारी में है। कंपनी चाहती है कि उसके चैटबॉट्स सिर्फ मशीन की तरह जवाब न दें, बल्कि इंसानी अंदाज और क्षेत्रीय संस्कृति को भी दिखाएं। इसी उद्देश्य से Meta ने हिंदी समेत कई भाषाओं के जानकारों को कॉन्ट्रैक्ट पर जोड़ने की प्लानिंग पर काम कर रही है।
Meta के प्लेटफॉर्म्स जैसे WhatsApp, Instagram और Messenger पर करोड़ों भारतीय यूजर हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या हिंदी बोलने वालों की है। कंपनी चाहती है कि उसके चैटबॉट्स इस बड़े यूजर बेस से जुड़ते समय स्थानीय बोली और भावनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इससे न केवल बातचीत ज्यादा सहज होगी बल्कि यूजर्स को ऐसा महसूस होगा मानो वे किसी इंसान से बात कर रहे हों।
Meta ने इन पदों के लिए भर्ती की जिम्मेदारी दो स्टाफिंग एजेंसियों Crystal Equation और Aquent Talent को सौंपी है। उम्मीदवारों के लिए कुछ मुख्य योग्यताएं तय की गई हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स को घंटे के हिसाब से भुगतान करेगी। एक घंटे का भुगतान अधिकतम 55 डॉलर यानी लगभग 4,850 रुपये तक तय किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दिन में सिर्फ कुछ घंटे भी काम करता है तो भी वह मोटी कमाई कर सकता है। यह अवसर खासकर उन पेशेवरों के लिए आकर्षक है जिनका अनुभव भाषा और क्रिएटिविटी से जुड़ा है।
यह पहली बार नहीं है जब Meta ने चैटबॉट्स पर इतना निवेश किया हो। इससे पहले कंपनी ने सेलिब्रिटी वॉइस वाले बॉट्स लॉन्च किए थे। हालांकि यह प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहा, लेकिन इसी के बाद कंपनी ने AI Studio पेश किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोग भी अपने चैटबॉट्स बना सकते हैं।
भारत न सिर्फ Meta का सबसे बड़ा बाजार है बल्कि यहां की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि कंपनी के लिए खास महत्व रखती है। हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को शामिल करने से चैटबॉट्स को स्थानीय स्पर्श (लोकल टच) मिलेगा। इससे यूजर अनुभव बेहतर होगा और कंपनी को एशिया जैसे बड़े बाजारों में मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिलेगी।