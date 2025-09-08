आपकी मौत के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का क्या होता? जानिए भारत में क्यों जरूरी है ‘डिजिटल विरासत’ कानून

जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय रह जाते हैं। इनका मालिक अब इस दुनिया में नहीं होता है। लेकिन उनकी डिजिटल मौजूदगी जारी रहती है, जो कभी भावुक कर देती है तो कभी चौंकाती है। इसे विशेषज्ञ अब डिजिटल रिमेंस या डिजिटल विरासत कहने लगे हैं। डिजिटल विरासत केवल तकनीकी विषय नहीं है यह संवेदनशीलता, निजता और उत्तराधिकार का नया यथार्थ है। आज जब हम अपनी पूरी जिंदगी ऑनलाइन जी रहे हैं तो यह तय करना भी जरूरी है कि हमारी ऑनलाइन मौत कैसी होगी।