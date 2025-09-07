Patrika LogoSwitch to English

ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो क्या करें? जानें रेलवे का इमरजेंसी नियम, कैसे कर सकते हैं यात्रा

Railway Emergency Travel Rules: ट्रेन का टिकट नहीं मिला? रेलवे के इमरजेंसी नियम से बिना कन्फर्म टिकट भी सुरक्षित सफर करें। जानें प्लेटफॉर्म टिकट से कैसे मिल सकती है सीट और मोटे फाइन से बचने का तरीका।

भारत

Rahul Yadav

Sep 07, 2025

Railway Emergency Travel Rules
Railway Emergency Travel Rules (Image: Gemini)

Railway Emergency Travel Rules: कभी-कभी अचानक कहीं जाना पड़ता है और ट्रेन का कन्फर्म टिकट लेने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे ने यात्रियों की इमरजेंसी स्थिति के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनके तहत आप बिना कन्फर्म टिकट भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे।

इमरजेंसी में ट्रेन में सफर कैसे करें?

रेलवे के नियमों के अनुसार, सामान्य रूप से बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना गैरकानूनी है। लेकिन इमरजेंसी में आप प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर केवल 10 रुपये में मिलता है। इसके बाद, आपको तुरंत ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर (TTE) से संपर्क करना होगा।

TTE को अपनी इमरजेंसी के बारे में बताएं और यह जानकारी दें कि आप किस स्टेशन तक यात्रा करना चाहते हैं। इसके बाद TTE आपके लिए उस दूरी का टिकट बनाकर आपकी यात्रा को वैध और सुरक्षित बना देगा।

जुर्माना और सीट सुविधा

बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफर करने पर रेलवे एक्ट के अनुसार न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये देना होगा। साथ ही यात्रा की पूरी दूरी का किराया भी देना होगा। यदि ट्रेन में सीट खाली हो और आप चाहते हैं कि TTE आपको सीट दे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जहां से ट्रेन में चढ़े थे और जहां तक जाना है, वहां तक का किराया + 250 रुपये जुर्माना देना होगा।

जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्री जनरल टिकट लेकर भी सफर कर सकते हैं।

UTS ऐप से ऑनलाइन टिकट

  • भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन विकल्प भी दिया है। आप UTS ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
  • रेलवे नियमों के अनुसार, प्लेटफॉर्म टिकट दिखाकर TTE से संपर्क करने पर यात्रा करना वैध है।
  • ध्यान दें कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट अब यात्रा के लिए मान्य नहीं है।
  • यदि आपका टिकट वेटिंग में है और कन्फर्म नहीं हुआ तो IRCTC उसे ऑटोमेटिक रद्द कर देती है।
  • इसलिए इमरजेंसी में प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट ही सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं।

यह नियम यात्रियों को अचानक हुई यात्रा में कानूनी और सुरक्षित तरीके से ट्रेन में सफर करने का आसान तरीका देता है।

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

07 Sept 2025 01:45 pm

Hindi News / Technology / ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो क्या करें? जानें रेलवे का इमरजेंसी नियम, कैसे कर सकते हैं यात्रा

