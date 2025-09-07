ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो क्या करें? जानें रेलवे का इमरजेंसी नियम, कैसे कर सकते हैं यात्रा

बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफर करने पर रेलवे एक्ट के अनुसार न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये देना होगा। साथ ही यात्रा की पूरी दूरी का किराया भी देना होगा। यदि ट्रेन में सीट खाली हो और आप चाहते हैं कि TTE आपको सीट दे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जहां से ट्रेन में चढ़े थे और जहां तक जाना है, वहां तक का किराया + 250 रुपये जुर्माना देना होगा।