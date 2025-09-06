Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

15 साल बाद वापसी कर रहा है Facebook का ये दिमाग खराब करने वाला फीचर, जानें अब क्या होगा नया

Facebook Poke Feature अब नए अंदाज में वापसी कर रहा है। जानिए क्या है फेसबुक पोक फीचर, कैसे काम करता है, प्रोफाइल पर नया पोक बटन, पोक काउंट और पोक पेज से जुड़ी पूरी जानकारी।

भारत

Rahul Yadav

Sep 06, 2025

Facebook Poke Feature
Facebook Poke Feature (Image: Pexels)

Facebook Poke Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में कई फीचर्स आते हैं और कुछ समय बाद गायब भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ आइकॉनिक फीचर्स ऐसे होते हैं जो लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। फेसबुक का 'पोक (Poke)' उन्हीं में से एक है। कभी दोस्तों को हल्के-फुल्के अंदाज में छेड़ने का यह मजेदार फीचर अब फिर से नए रंग-रूप में लौट रहा है।

पोक का मतलब क्या था?

शुरुआत में फेसबुक ने कभी भी पोक फीचर का कोई खास मकसद नहीं बताया। कंपनी के अनुसार, यह सिर्फ एक ऐसा टूल था जिससे आप किसी दोस्त को नोटिफिकेशन भेजकर 'हाय' कह सकते थे। लेकिन यूजर्स ने इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें

9वीं सालगिरह मना रहा Jio, 50 करोड़ यूजर्स को फ्री रिचार्ज, इंटरनेट, OTT सब्सक्रिप्शन और मिल रहें हजारों के वाउचर
टेक्नोलॉजी
Jio Anniversary Offer 2025

2010 के दशक में पोक सिर्फ 'हैलो' तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मजाक, फ्लर्ट और नोटिफिकेशन की दौड़ (स्ट्रीक्स) का हिस्सा बन गया। कई लोग तुरंत 'पोक बैक' करके स्ट्रीक बनाए रखते थे ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रहे।

2025 में पोक की नई वापसी

Meta अब इस फीचर को दोबारा ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है कि फेसबुक प्रोफाइल पर अब एक नया 'पोक' बटन मिलेगा। यह बटन मैसेज ऑप्शन के ठीक बगल में होगा लेकिन इसे केवल दोस्तों की प्रोफाइल पर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी आप किसी अनजान व्यक्ति को पोक नहीं कर पाएंगे।

इसके साथ ही, फेसबुक ने एक खास Pokes पेज भी तैयार किया है। यहां यूजर्स देख पाएंगे कि उन्हें कितनी बार पोक किया गया है और उन्होंने किसे कितनी बार पोक किया है। यानी अब पोक काउंट भी ट्रैक किया जा सकेगा और चाहें तो यूजर्स स्ट्रीक बनाए रख सकते हैं।

क्यों कर रहा है फेसबुक यह बदलाव?

दरअसल, फेसबुक चाहता है कि उसके यूजर्स ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें। स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे ऐप्स में 'स्ट्रीक्स' या 'इंटरैक्शन ट्रैक' जैसे फीचर्स काफी लोकप्रिय हैं। अब फेसबुक भी उसी तर्ज पर पोक को मजेदार और आकर्षक बनाकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

ये भी पढ़ें

Nano Banana की मदद से मिनटों में कैसे बनाएं किसी भी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी, जानिए पूरा प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
Nano Banana AI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

06 Sept 2025 01:49 pm

Hindi News / Technology / 15 साल बाद वापसी कर रहा है Facebook का ये दिमाग खराब करने वाला फीचर, जानें अब क्या होगा नया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट