15 साल बाद वापसी कर रहा है Facebook का ये दिमाग खराब करने वाला फीचर, जानें अब क्या होगा नया

Facebook Poke Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में कई फीचर्स आते हैं और कुछ समय बाद गायब भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ आइकॉनिक फीचर्स ऐसे होते हैं जो लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। फेसबुक का 'पोक (Poke)' उन्हीं में से एक है। कभी दोस्तों को हल्के-फुल्के अंदाज में छेड़ने का यह मजेदार फीचर अब फिर से नए रंग-रूप में लौट रहा है।