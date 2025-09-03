Nano Banana की मदद से मिनटों में कैसे बनाएं किसी भी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी, जानिए पूरा प्रोसेस

Nano Banana AI: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई नया ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ समय पहले लोग अपनी तस्वीरों को घिबली स्टाइल अवतार में बदलकर पोस्ट कर रहे थे। अब एक और नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। यह सेलिब्रिटी सेल्फी ट्रेंड है। इसमें लोग अपनी तस्वीर इस तरह एडिट कर रहे हैं कि वे अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों के साथ पोज देते नजर आते हैं। यह सब गूगल के नए एडिटिंग टूल Nano Banana से संभव हुआ है। चलिए जानते हैं ये क्या है और आप भी अपने पसंदीदा शख्स के साथ कैसे सेल्फी एडिट कर सकते हैं।
Nano Banana गूगल जेमिनी ऐप का नया इमेज एडिटिंग टूल है। इसे गूगल डीपमाइंड ने बनाया है। इसकी खासियत यह है कि यह तस्वीरों को इतना रियल एडिट करता है कि देखने वाले को असली और एडिटेड फोटो में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। चाहे किसी इंसान के चेहरे की बात हो, हेयरस्टाइल की या बैकग्राउंड बदलने की सब कुछ बेहद नेचुरल लगता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको फोटोशॉप सीखने की जरूरत नहीं है। न ही जटिल प्रॉम्प्ट लिखने की आवश्यकता है। साधारण और आसान भाषा में लिखे गए निर्देश भी आपको शानदार रिजल्ट देते हैं। यही वजह है कि Nano Banana सोशल मीडिया पर चर्चा का नया केंद्र बन चुका है।