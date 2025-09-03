Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Nano Banana की मदद से मिनटों में कैसे बनाएं किसी भी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी, जानिए पूरा प्रोसेस

Nano Banana टूल से लोग अपनी तस्वीर इस तरह एडिट कर रहे हैं कि वे अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों के साथ पोज देते नजर आते हैं। चलिए जानते हैं ये क्या है और आप भी अपने पसंदीदा शख्स के साथ कैसे सेल्फी एडिट कर सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 03, 2025

Nano Banana AI
Nano Banana AI (Image Gemini)

Nano Banana AI: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई नया ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ समय पहले लोग अपनी तस्वीरों को घिबली स्टाइल अवतार में बदलकर पोस्ट कर रहे थे। अब एक और नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। यह सेलिब्रिटी सेल्फी ट्रेंड है। इसमें लोग अपनी तस्वीर इस तरह एडिट कर रहे हैं कि वे अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों के साथ पोज देते नजर आते हैं। यह सब गूगल के नए एडिटिंग टूल Nano Banana से संभव हुआ है। चलिए जानते हैं ये क्या है और आप भी अपने पसंदीदा शख्स के साथ कैसे सेल्फी एडिट कर सकते हैं।

क्या है Nano Banana?

Nano Banana गूगल जेमिनी ऐप का नया इमेज एडिटिंग टूल है। इसे गूगल डीपमाइंड ने बनाया है। इसकी खासियत यह है कि यह तस्वीरों को इतना रियल एडिट करता है कि देखने वाले को असली और एडिटेड फोटो में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। चाहे किसी इंसान के चेहरे की बात हो, हेयरस्टाइल की या बैकग्राउंड बदलने की सब कुछ बेहद नेचुरल लगता है।

ये भी पढ़ें

YouTube पर वीडियो वायरल करने की 5 सीक्रेट ट्रिक्स, हर कंटेंट क्रिएटर के लिए जरूरी
टेक्नोलॉजी
YouTube Growth Hacks

मिनटों में बनाएं सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

  • Gemini ऐप इंस्टॉल करें
  • एंड्रॉयड फोन्स में यह ऐप पहले से मौजूद रहता है।
  • अगर न मिले तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।
  • iPhone यूजर्स इसे ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं।

फोटो चुनें या क्लिक करें

  • ऐप खोलें और “+” आइकन पर टैप करें।
  • यहां आप नई फोटो क्लिक कर सकते हैं या गैलरी से कोई भी फोटो चुन सकते हैं।

सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखें

  • फोटो से जुड़ा बदलाव आसान भाषा में लिखें।
  • जैसे, “मैं सलमान खान के साथ रेड कार्पेट पर खड़ा हूं और ब्लैक जैकेट पहने हुए हूं।”

एडिटेड फोटो पाएं

  • कुछ ही सेकंड में टूल आपकी फोटो को एडिट करके तैयार कर देगा।
  • अब आप अपनी सेलिब्रिटी सेल्फी को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।

सिर्फ सेल्फी ही नहीं और भी है बहुत कुछ

  • Nano Banana सिर्फ सेलिब्रिटी सेल्फी बनाने तक सीमित नहीं है।
  • अपने पालतू जानवर को अलग-अलग कॉस्ट्यूम पहना सकते हैं।
  • दो तस्वीरों को आपस में इस तरह मर्ज कर सकते हैं कि वे बिल्कुल असली लगें।
  • अपने कमरे की दीवारों का रंग और डिजाइन भी बदलकर देख सकते हैं।

क्यों है खास?

सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको फोटोशॉप सीखने की जरूरत नहीं है। न ही जटिल प्रॉम्प्ट लिखने की आवश्यकता है। साधारण और आसान भाषा में लिखे गए निर्देश भी आपको शानदार रिजल्ट देते हैं। यही वजह है कि Nano Banana सोशल मीडिया पर चर्चा का नया केंद्र बन चुका है।

ये भी पढ़ें

जब फोन आपको पहचानना बंद कर दे तो क्या करें? जानें Face ID और Face Unlock को ठीक करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
Face ID Not Working

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

03 Sept 2025 05:27 pm

Hindi News / Technology / Nano Banana की मदद से मिनटों में कैसे बनाएं किसी भी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी, जानिए पूरा प्रोसेस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट