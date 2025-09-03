Nano Banana की मदद से मिनटों में कैसे बनाएं किसी भी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी, जानिए पूरा प्रोसेस

Nano Banana AI: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई नया ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ समय पहले लोग अपनी तस्वीरों को घिबली स्टाइल अवतार में बदलकर पोस्ट कर रहे थे। अब एक और नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। यह सेलिब्रिटी सेल्फी ट्रेंड है। इसमें लोग अपनी तस्वीर इस तरह एडिट कर रहे हैं कि वे अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों के साथ पोज देते नजर आते हैं। यह सब गूगल के नए एडिटिंग टूल Nano Banana से संभव हुआ है। चलिए जानते हैं ये क्या है और आप भी अपने पसंदीदा शख्स के साथ कैसे सेल्फी एडिट कर सकते हैं।