Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

जब फोन आपको पहचानना बंद कर दे तो क्या करें? जानें Face ID और Face Unlock को ठीक करने का तरीका

Face ID Not Working: अगर आपका iPhone या Android फोन Face ID या Face Unlock से आपको पहचानना बंद कर दे, तो घबराएं नहीं। जानें ठीक करने का आसान तरीका।

भारत

Rahul Yadav

Sep 01, 2025

Face ID Not Working
Face ID Not Working (Image: Gemini)

Face ID Not Working: फोन अनलॉक करने के लिए iPhone का Face ID और Android का Face Unlock दोनों ही एडवांस और सुरक्षित तरीके हैं। लेकिन कई बार यह अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान उपाय अपनाकर आप घर बैठे ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं।

iPhone में Face ID ठीक करने के तरीके

फोन रीस्टार्ट करें: iPhone को बंद कर फिर चालू करें और पासकोड से अनलॉक करें। यह अक्सर छोटी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी दूर कर देता है।

ये भी पढ़ें

WhatsApp और Instagram में जल्द मिल सकती है Google की यह खास सर्विस, बेहतर होगा एक्सपीरियंस
शिक्षा
Meta AI

सॉफ्टवेयर अपडेट करें: Settings → General → Software Update में जाकर देखें कि iOS अपडेट उपलब्ध है या नहीं।

Face ID सेटिंग्स चेक करें: Settings → Face ID & Passcode में जाएं और देखें कि Face ID ऑन है और जरूरी फंक्शन (लॉक, ऐप्स आदि) इनेबल हैं।

कैमरा साफ करें: TrueDepth कैमरा पर धूल या स्क्रीन गार्ड न हो। केस भी हटाकर देखें।

Alternate Appearance जोड़ें: अगर आपकी शक्ल में बदलाव (जैसे दाढ़ी, चश्मा) हुआ है तो नया लुक जोड़ें।

Face ID रीसेट करें: अगर समस्या बनी रहे तो Reset Face ID चुनें और नया चेहरा सेट करें।

Android में Face Unlock की समस्या का ऐसे करें समाधान

कैमरा साफ करें: स्क्रीन गार्ड या केस हटा दें और चेहरा सही रोशनी व दूरी (20-25 सेमी) पर रखें।

Face Unlock बंद कर दोबारा चालू करें: Settings → Security → Face Unlock में जाकर फीचर को Disable और फिर Enable करें।

नया चेहरा जोड़ें: पुराना Face Data हटाएं और फिर से नया चेहरा रजिस्टर करें।

सॉफ्टवेयर अपडेट करें: Settings → System Update में जाकर नया अपडेट इंस्टॉल करें।

Factory Reset (आखिरी विकल्प): डेटा का बैकअप लें और फिर फोन को Reset करें।

अन्य जरूरी टिप्स

  • iPhone में अगर Face ID बार-बार फेल हो रहा है तो Require Attention for Face ID को बंद कर दें।
  • Screen Time → Content & Privacy Restrictions में जाकर इसे Allow कर दें। कई यूजर्स की समस्या इससे हल हुई है।
  • अगर कैमरे का TrueDepth सेंसर (IR pattern) ही काम नहीं कर रहा है तो यह हार्डवेयर की दिक्कत है। ऐसे में फोन को सर्विस सेंटर पर दिखाना ही सही तरीका है।

कुल मिलाकर, अगर आपका फोन आपका चेहरा पहचानना बंद कर दे तो सबसे पहले आसान तरीके अपनाएं, कैमरा साफ करें, फोन को रीस्टार्ट करें, फेस दोबारा सेट करें और नया सॉफ्टवेयर अपडेट करें। अगर इन सबके बाद भी समस्या बनी रहती है तो यह हार्डवेयर की दिक्कत हो सकती है और ऐसे में फोन को सर्विस सेंटर ले जाना ही सबसे सही विकल्प है।

ये भी पढ़ें

इंटरनेट नहीं है तो भी हो जाएगा UPI पेमेंट, जानें बिना नेटवर्क के पैसे भेजने का सबसे आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
UPI Payment Without Internet

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

01 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / Technology / जब फोन आपको पहचानना बंद कर दे तो क्या करें? जानें Face ID और Face Unlock को ठीक करने का तरीका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट