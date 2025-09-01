जब फोन आपको पहचानना बंद कर दे तो क्या करें? जानें Face ID और Face Unlock को ठीक करने का तरीका

कुल मिलाकर, अगर आपका फोन आपका चेहरा पहचानना बंद कर दे तो सबसे पहले आसान तरीके अपनाएं, कैमरा साफ करें, फोन को रीस्टार्ट करें, फेस दोबारा सेट करें और नया सॉफ्टवेयर अपडेट करें। अगर इन सबके बाद भी समस्या बनी रहती है तो यह हार्डवेयर की दिक्कत हो सकती है और ऐसे में फोन को सर्विस सेंटर ले जाना ही सबसे सही विकल्प है।