जब फोन आपको पहचानना बंद कर दे तो क्या करें? जानें Face ID और Face Unlock को ठीक करने का तरीका

Face ID Not Working: फोन अनलॉक करने के लिए iPhone का Face ID और Android का Face Unlock दोनों ही एडवांस और सुरक्षित तरीके हैं। लेकिन कई बार यह अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान उपाय अपनाकर आप घर बैठे ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं।
फोन रीस्टार्ट करें: iPhone को बंद कर फिर चालू करें और पासकोड से अनलॉक करें। यह अक्सर छोटी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी दूर कर देता है।
सॉफ्टवेयर अपडेट करें: Settings → General → Software Update में जाकर देखें कि iOS अपडेट उपलब्ध है या नहीं।
Face ID सेटिंग्स चेक करें: Settings → Face ID & Passcode में जाएं और देखें कि Face ID ऑन है और जरूरी फंक्शन (लॉक, ऐप्स आदि) इनेबल हैं।
कैमरा साफ करें: TrueDepth कैमरा पर धूल या स्क्रीन गार्ड न हो। केस भी हटाकर देखें।
Alternate Appearance जोड़ें: अगर आपकी शक्ल में बदलाव (जैसे दाढ़ी, चश्मा) हुआ है तो नया लुक जोड़ें।
Face ID रीसेट करें: अगर समस्या बनी रहे तो Reset Face ID चुनें और नया चेहरा सेट करें।
कैमरा साफ करें: स्क्रीन गार्ड या केस हटा दें और चेहरा सही रोशनी व दूरी (20-25 सेमी) पर रखें।
Face Unlock बंद कर दोबारा चालू करें: Settings → Security → Face Unlock में जाकर फीचर को Disable और फिर Enable करें।
नया चेहरा जोड़ें: पुराना Face Data हटाएं और फिर से नया चेहरा रजिस्टर करें।
सॉफ्टवेयर अपडेट करें: Settings → System Update में जाकर नया अपडेट इंस्टॉल करें।
Factory Reset (आखिरी विकल्प): डेटा का बैकअप लें और फिर फोन को Reset करें।
कुल मिलाकर, अगर आपका फोन आपका चेहरा पहचानना बंद कर दे तो सबसे पहले आसान तरीके अपनाएं, कैमरा साफ करें, फोन को रीस्टार्ट करें, फेस दोबारा सेट करें और नया सॉफ्टवेयर अपडेट करें। अगर इन सबके बाद भी समस्या बनी रहती है तो यह हार्डवेयर की दिक्कत हो सकती है और ऐसे में फोन को सर्विस सेंटर ले जाना ही सबसे सही विकल्प है।