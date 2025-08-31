Patrika LogoSwitch to English

इंटरनेट नहीं है तो भी हो जाएगा UPI पेमेंट, जानें बिना नेटवर्क के पैसे भेजने का सबसे आसान तरीका

UPI Payment Without Internet: बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट किया जा सकता है। बस *99# डायल करके और कुछ आसान स्टेप्स में मोबाइल से पैसे भेज सकते हैं। जानें तरीका, फायदे और किन बैंकों में मिलती है यह सुविधा।

भारत

Rahul Yadav

Aug 31, 2025

UPI Payment Without Internet
UPI Payment Without Internet (Image: Gemini)

UPI Payment Without Internet: मौजदा समय लगभग हर आदमी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करता है। शहरों से लेकर गांवों तक लोग रोजमर्रा के लेन-देन में कैश की जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब नेटवर्क कमजोर हो या इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल न हो। ऐसे हालात में अब यूजर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि UPI पेमेंट बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये पेमेंट कैसे हो सकता है।

बिना इंटरनेट के कैसे करें UPI पेमेंट?

इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी स्मार्टफोन या ऐप की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक साधारण मोबाइल फोन और UPI पिन से पेमेंट पूरा हो जाएगा। तरीका भी बेहद आसान है जिसकी जानकारी नीचे स्टेप्स में दी जा रही है।

  • अपने फोन से *99# डायल करें।
  • भाषा (Language) चुनें।
  • मेन्यू में से Send Money ऑप्शन पर जाएं।
  • रिसीवर का चुनाव करें: UPI ID, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालें।
  • भुगतान की राशि (Amount) एंटर करें।
  • अंत में अपना UPI PIN डालें और ट्रांजैक्शन कन्फर्म कर दें।
  • कुछ ही सेकंड में आपका पेमेंट सफल हो जाएगा और इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस सुविधा के फायदे

नेटवर्क न होने पर भी पेमेंट संभव: दूरदराज इलाकों या कमजोर इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों में भी आप लेन-देन कर सकते हैं।

स्मार्टफोन की जरूरत नहीं: साधारण कीपैड फोन से भी आसानी से भुगतान हो जाएगा।

कभी भी, कहीं भी इस्तेमाल: यह सुविधा 24*7 उपलब्ध है।

कोई अतिरिक्त ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा: सीधे फोन से कोड डायल कर पेमेंट किया जा सकता है।

किन बैंकों में उपलब्ध है यह सुविधा?

बिना इंटरनेट वाला UPI पेमेंट फिलहाल देश के लगभग सभी बड़े बैंकों में उपलब्ध है। इसमें SBI, HDFC, ICICI, Axis Bank, PNB और Bank of Baroda समेत कई अन्य बैंक शामिल हैं।

