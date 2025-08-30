eSIM यूज करने वाले सावधान! सरकार ने दी चेतावनी, बचने के लिए इन 3 बातों का रखें ध्यान

eSIM Fraud in India: अगर आप भी eSIM का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। जी हां! सही पढ़ा आपने, दरअसल ई-सिम फ्रॉड को लेकर सरकार की तरफ से सावधान किया गया है। देश में मोबाइल और बैंकिंग के लिए ई-सिम का इस्तेमाल बढ़ रहा है लेकिन साइबर ठग भी पीछे नहीं हैं। साइबर अपराधी नए-नए तरीके अपना रहे हैं ताकि आपके मोबाइल नंबर को हाइजैक करके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकें। चलिए जानते हैं कि eSIM Fraud क्या है इससे कैसे बचना है।