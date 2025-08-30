Gmail Security Alert: तेजी से हो रहा डेटा ब्रीच! 2.5 अरब Gmail पासवर्ड चोरी, Google ने बताया कैसे बचाएं अकाउंट

हैकिंग के खतरे को कम करने के लिए गूगल ने चेतावनी जारी की है। सबसे पहला कदम ये है कि आप कोई मजबूत पासवर्ड चुनें जिसका उपयोग किसी और काम के लिए न किया जा सके। इसके बाद आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को ऑन करें। अगर हैकर आपके पासवर्ड तक पहुंच भी जाते हैं तो वो टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को क्रैक नहीं कर पाएगें। इसके साथ ही आप अपने खाते की गतिविधि पर नजर रखें साथ ही समय-समय पर जीमेल खाते की लॉगिन हिस्ट्री और कनेक्टेड डिवाइसों की नियमित जांच करते रहें।