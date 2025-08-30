Gmail Security Alert: तेजी से हो रहा डेटा ब्रीच! 2.5 अरब Gmail पासवर्ड चोरी, Google ने बताया कैसे बचाएं अकाउंट

Google Security: गूगल ने दुनियाभर के 2.5 अरब Gmail यूजर्स के लिए एक बड़ा सेफ्टी अलर्ट जारी है। हाल में जीमेल के कई अकाउंट्स पर मुख्य रूप से फिशिंग स्कैम का हमला हुआ, जो लॉगिन जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किए गए बेहद खास ईमेल होते हैं। आइए जानते हैं ये कैसे आपके अकाउंट पर अटैक करता है।
हैकर्स यूजर्स के अकाउंट पर एक लिंक भेजते हैं। इस लिंक के जरिए या तो यूजर्स को गलत साइन-इन पेजों पर भेज दिया जाता है या फिर उनके टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) कोड बताकर उन्हें धोखा दिया जाता है। इस तरीके से साइबर अपराधियों को उनके खातों तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। स्कैमर्स ऐसे ईमेल भेजते हैं जो Google से आने वाले वैध संदेशों की तरह ही लगते हैं। इन ईमेल में अक्सर नकली लॉगिन पेजों के लिंक होते हैं।
हैकिंग के खतरे को कम करने के लिए गूगल ने चेतावनी जारी की है। सबसे पहला कदम ये है कि आप कोई मजबूत पासवर्ड चुनें जिसका उपयोग किसी और काम के लिए न किया जा सके। इसके बाद आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को ऑन करें। अगर हैकर आपके पासवर्ड तक पहुंच भी जाते हैं तो वो टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को क्रैक नहीं कर पाएगें। इसके साथ ही आप अपने खाते की गतिविधि पर नजर रखें साथ ही समय-समय पर जीमेल खाते की लॉगिन हिस्ट्री और कनेक्टेड डिवाइसों की नियमित जांच करते रहें।