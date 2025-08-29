Instagram फेक अलर्ट! आपकी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर बना दिया किसे ने फेक अकाउंट, ऐसे दर्ज होगी शिकायत, पढ़ें डीटेल

Instagram Fake Account: आजकल की बदलती जिंदगी में लोग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ाव रखते है। अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल तक सारी चीजें इंस्टाग्राम पर शेयर करना पसंद करते हैं। डिजिटल युग में हर कोई अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। इसमें लोग अपनी फोटोज, वीडियो और कई सारे चीजें शेयर करते हैं। आजकल बच्चे हों बूढ़े लगभग हर उम्र के लोग इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नजर आते हैं। हालांकि, इस बढ़ते उपयोग के साथ ही कई फर्जी प्रोफाइल जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है।
अगर किसी ने आपके नाम से इंस्टाग्राम अकांउट बनाया है तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें। यह स्क्रीनशॉट आगे शिकायत दर्ज कराने के दौरान महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम आएगा. इसके साथ ही उस फेक प्रोफाइल से भेजे गए मैसेजकी जानकारी भी संभालकर रखें। ये जानकरी आगे आपके काम आ सकती है।
इंस्टाग्राम ऐप ओपन करें और उस फेक प्रोफाइल पर जाएं जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं. प्रोफाइल के ऊपर दिखने वाली तीन डॉट्स वाले आइकन पर टैप करें और वहां से Report वाले ऑप्शन को चुनें. इसके बाद Report Account पर क्लिक करें और फिर It’s pretending to be someone else ऑप्शन को सिलेक्ट करें. अगर अकाउंट आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है, तो मैं ऑप्शन को चुनें. इसके बाद उसे सबमिट कर दीजिए।
यदि रिपोर्ट करने के बाद भी फर्जी खाता चालू है तो इन-ऐप और वेब दोनों तरीकों का उपयोग करके प्रोफाइल की फिर से रिपोर्ट दर्ज करें। Instagram के सहायता केंद्र पर जाकर https://help.instagram.com पर अपनी समस्या का विवरण देते हुए @Instagram या @Creators को X (Twitter) या थ्रेड्स पर टैग या DM करें।
अगर इंस्टाग्राम में रिपोर्ट दर्ज करने पर भी कोई पायदा नहीं होता है तो आप साइबर क्राइम सेल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए https://cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर Register a Complaint सेक्शन में जाएं और Report Other Cyber Crime ऑप्शन चुनें।