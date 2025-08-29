Instagram फेक अलर्ट! आपकी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर बना दिया किसे ने फेक अकाउंट, ऐसे दर्ज होगी शिकायत, पढ़ें डीटेल

Instagram Fake Account: आजकल की बदलती जिंदगी में लोग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ाव रखते है। अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल तक सारी चीजें इंस्टाग्राम पर शेयर करना पसंद करते हैं। डिजिटल युग में हर कोई अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। इसमें लोग अपनी फोटोज, वीडियो और कई सारे चीजें शेयर करते हैं। आजकल बच्चे हों बूढ़े लगभग हर उम्र के लोग इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नजर आते हैं। हालांकि, इस बढ़ते उपयोग के साथ ही कई फर्जी प्रोफाइल जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है।