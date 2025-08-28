Google New Update: गूगल के नए डायल फीचर ने किया परेशान, जानें कैसे पा सकते हैं पुराना स्टाइल

Google Phone Update: गूगल के हालिया अपडेट को देख कई यूजर्स हैरान हो गए हैं। हाल ही में गूगल ने अपने डायलर डिजाइन को अपडेट किया है। इस अपडेट के बाद लाखों एंड्रॉयड यूजर्स के फोन में कॉल स्क्रीन का डिजाइन बदल गया है. कई यूजर्स को ये नया इंटरफेस पसंद आ रहा है. लेकिन कुछ यूजर्स इस रीडिजाइन से खुश नहीं हैं और सोशल मीडिया पर शिकायतें कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें पुराना डायलर लुक ज्यादा आसान लगता है तो परेशान न हों। हम आपको एक आसान सेटिंग बताएंगे जिसकी मदद से आप फिर से पुराना डिजाइन वापस पा सकते हैं।
गूगल ने Android 16 के साथ Material 3 Expressive Redesign की पेशकश की है। इस डिजाइन में फोन होम टैब को पसंदीदा और हाल के टैब के साथ मिला देता है और सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। कीपैड की अपनी अलग जगह है और सबकुछ गोल आकार में दिखाई देता है। हालांकि, जो यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो कॉल स्वीकार करने का फीचर है, जो अब स्वाइप के जरिए ही काम करता है। ये ठीक वैसे ही जैसे Apple के iOS में होता है।
स्टेप 1: सबसे पहले, सेटिंग्स खोलें, ऐप्स पर जाएं, और फिर फोन ऐप में जाएं। अब, आपको अनइंस्टॉल पर टैप करें।
स्टेप 2: अब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर Dialer सर्च करें। आपको Phone by Google पर क्लिक करना है।
स्टेप 3: अब, ऊपर दाईं ओर तीन-बिंदु वाले मेनू पर जाएं, उस पर टैप करें, और फिर ऑटो-अपडेट को बंद करें।
इन सेटिंग्स के बाद आपका डायलर वैसा ही हो जाएगा जैसा आपको फोन मिलने पर था। इसके बाद फोन अपने आप नए वर्जन में अपडेट नहीं होगा।
इस सेटिंग के दौरान आपकी कॉल हिस्ट्री या कुछ कस्टम सेटिंग्स डिलीट हो सकती हैं। इसलिए ये अपडेट बदलने से पहले बैकअप जरूर बना लें। जब भी आपको कुछ नया अपडेट करना हो तो टाइम-टू टाइम गूगल प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर सकते हैं।