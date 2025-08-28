Google New Update: गूगल के नए डायल फीचर ने किया परेशान, जानें कैसे पा सकते हैं पुराना स्टाइल

Google Phone Update: गूगल के हालिया अपडेट को देख कई यूजर्स हैरान हो गए हैं। हाल ही में गूगल ने अपने डायलर डिजाइन को अपडेट किया है। इस अपडेट के बाद लाखों एंड्रॉयड यूजर्स के फोन में कॉल स्क्रीन का डिजाइन बदल गया है. कई यूजर्स को ये नया इंटरफेस पसंद आ रहा है. लेकिन कुछ यूजर्स इस रीडिजाइन से खुश नहीं हैं और सोशल मीडिया पर शिकायतें कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें पुराना डायलर लुक ज्यादा आसान लगता है तो परेशान न हों। हम आपको एक आसान सेटिंग बताएंगे जिसकी मदद से आप फिर से पुराना डिजाइन वापस पा सकते हैं।