Google Translate में आया बड़ा अपडेट, अब 70 भाषाओं में कर सकेंगे लाइव बातचीत और प्रैक्टिस

Google Translate Update: गूगल ने अपने ट्रांसलेट ऐप में दो नए एआई-पावर्ड फीचर्स ऐड किए हैं जिनका मकसद लोगों को अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करने और भाषा सीखने में मदद करना है। कंपनी का कहना है कि हर दिन Translate, Search और Lens जैसे टूल्स पर लोग करीब 1 ट्रिलियन शब्दों का अनुवाद करते हैं। अब इन नए अपडेट्स की मदद से बातचीत और सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।