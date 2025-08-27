Google Translate में आया बड़ा अपडेट, अब 70 भाषाओं में कर सकेंगे लाइव बातचीत और प्रैक्टिस

Google Translate Update: गूगल ने अपने ट्रांसलेट ऐप में दो नए एआई-पावर्ड फीचर्स ऐड किए हैं जिनका मकसद लोगों को अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करने और भाषा सीखने में मदद करना है। कंपनी का कहना है कि हर दिन Translate, Search और Lens जैसे टूल्स पर लोग करीब 1 ट्रिलियन शब्दों का अनुवाद करते हैं। अब इन नए अपडेट्स की मदद से बातचीत और सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
गूगल ट्रांसलेट में अब यूजर्स रियल टाइम में 70 से ज्यादा भाषाओं (जैसे हिंदी, अरबी, फ्रेंच, कोरियन, स्पैनिश, तमिल आदि) में एक-दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। इस दौरान यूजर को ऑडियो और ऑन-स्क्रीन ट्रांसलेशन दोनों मिलेंगे। खास बात यह है कि ऐप बातचीत के दौरान अपने आप दोनों भाषाओं के बीच शिफ्ट होता है जिससे बातचीत बिल्कुल नेचुरल लगती है।
फिलहाल यह फीचर भारत, अमेरिका और मेक्सिको में उपलब्ध है। गूगल का कहना है कि इसके लिए एडवांस्ड वॉइस और स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल का इस्तेमाल किया गया है जो एक्सेंट, ठहराव और आवाज की बारीकियों को पहचान कर सही ट्रांसलेशन करता है।
लाइव ट्रांसलेशन के अलावा, गूगल अब एक नया प्रैक्टिस फीचर भी ला रहा है। इसकी मदद से शुरुआती से लेकर एडवांस यूजर्स तक कोई भी अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स सुधार सकते हैं।
इसमें यूजर को कस्टमाइज्ड सीनारियो दिए जाते हैं। कभी आप बातचीत सुनकर शब्दों को पहचान सकते हैं तो कभी खुद बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप जरूरत के हिसाब से आपकी स्किल लेवल और गोल्स को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेशन तैयार करता है।
गूगल का कहना है कि इस फीचर को लर्निंग एक्सपर्ट्स की मदद से बनाया गया है और यह यूजर्स को डेली प्रोग्रेस ट्रैक करने का भी ऑप्शन देगा।