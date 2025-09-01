Interview Errors: एक गलती और नौकरी का No चांस, इसलिए इंटरव्यू में ना करें ये गलतियां

Job Tips: आजकल के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि, नौकरी पाना अब इतना आसान नहीं है। एक अच्छा इंटरव्यू आपको सफलता दिला सकता है। वहीं, एक छोटी सी गलती आपसे सुनहरा मौका छीन सकती है। कई बार कैंडिडेट अच्छी तैयारी करके जाते हैं, जिसके बावजूद भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण नौकरी पाने की संभावना कम हो जाती है। आइए जानते हैं नौकरी पाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि सिर्फ रिज्यूमे और एक्सपीरियंस से नौकरी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे कपड़े और डिग्री से नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि तैयारी से मिलती है।
जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, कंपनी के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी के बारे में पढ़कर जाएं।
टाइम मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आप इंटरव्यू के लिए लेट पहुंचते हैं, तो इंटरव्यूअर के मन में आपके लेकर ये धारणा बन सकती है कि आप टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं।
आपकी ड्रेस सेंस आपके प्रोफेशनलिज्म को प्रदर्शित करता है। कई कैंडिडेट कैजुअल कपड़े पहनकर इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, जो गलत है। जॉब के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनें।
इंटरव्यू में कभी भी पिछली कंपनी, बॉस या सहकर्मियों के बारे में शिकायत भरी बातें न करें। यह आपकी इमेज को खराब करता है।
इंटरव्यू के दौरान बजता फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। इंटरव्यू से पहले मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें। इंटरव्यू के समय अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पर रखें।
इन सबके अलावा आप इंटरव्यू के अंत में कंपनी, टीम या रोल से जुड़े सवाल पूछें। ये एक अच्छा संकेत होता है। इसके साथ ही इंटरव्यू के बाद Thank You बोलना न भूलें।