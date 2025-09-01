Patrika LogoSwitch to English

Interview Errors: एक गलती और नौकरी का No चांस, इसलिए इंटरव्यू में ना करें ये गलतियां

Interview Mistakes To Avoid: आजकल लोगों को नौकरी पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में एक छोटी सी गलती आपके लिए नौकरी के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर सकती है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 01, 2025

interview mistakes to avoid, common interview errors, job interview dos and don'ts, how to crack job interview, top interview tips,
हैं नौकरी पाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। (Image Source: ChatGPT)

Job Tips: आजकल के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि, नौकरी पाना अब इतना आसान नहीं है। एक अच्छा इंटरव्यू आपको सफलता दिला सकता है। वहीं, एक छोटी सी गलती आपसे सुनहरा मौका छीन सकती है। कई बार कैंडिडेट अच्छी तैयारी करके जाते हैं, जिसके बावजूद भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण नौकरी पाने की संभावना कम हो जाती है। आइए जानते हैं नौकरी पाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बिना तैयारी के इंटरव्यू में जाना (Unprepared Interview)

कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि सिर्फ रिज्यूमे और एक्सपीरियंस से नौकरी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे कपड़े और डिग्री से नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि तैयारी से मिलती है।

कंपनी के बारे में रिसर्च न करना (Research About The Company)

जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, कंपनी के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी के बारे में पढ़कर जाएं।

लेट पहुंचना (Arriving Late)

टाइम मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आप इंटरव्यू के लिए लेट पहुंचते हैं, तो इंटरव्यूअर के मन में आपके लेकर ये धारणा बन सकती है कि आप टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं।

गलत ड्रेस कोड चुनना (Choosing The Wrong Dress Code)

आपकी ड्रेस सेंस आपके प्रोफेशनलिज्म को प्रदर्शित करता है। कई कैंडिडेट कैजुअल कपड़े पहनकर इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, जो गलत है। जॉब के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनें।

नेगेटिव बातें करना (Talking Negative)

इंटरव्यू में कभी भी पिछली कंपनी, बॉस या सहकर्मियों के बारे में शिकायत भरी बातें न करें। यह आपकी इमेज को खराब करता है।

मोबाइल फोन देखना (Looking At Mobile Phone)

इंटरव्यू के दौरान बजता फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। इंटरव्यू से पहले मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें। इंटरव्यू के समय अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पर रखें।

अतिरिक्त सुझाव (Extra Suggestion)

इन सबके अलावा आप इंटरव्यू के अंत में कंपनी, टीम या रोल से जुड़े सवाल पूछें। ये एक अच्छा संकेत होता है। इसके साथ ही इंटरव्यू के बाद Thank You बोलना न भूलें।

शिक्षा

01 Sept 2025 05:07 pm

Hindi News / Education News / Interview Errors: एक गलती और नौकरी का No चांस, इसलिए इंटरव्यू में ना करें ये गलतियां

