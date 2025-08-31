Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

IOCL में नौकरी का मौका, अपरेंटिस के 537 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

IOCL Apprentice Recruitment 2025 के तहत 537 पदों पर भर्ती निकली हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 सितंबर 2025 तक iocl.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 31, 2025

IOCL Apprentice Recruitment 2025
IOCL Apprentice Recruitment 2025 (Image: Freepik)

IOCL Apprentice Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अपरेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती के लिए IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com
पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 537 पदों को भरा जाएगा।

आवेदन से जुड़ी तारीखें

  • आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत: 29 अगस्त 2025

  • आवेदन की अंतिम तारीख: 18 सितंबर 2025

क्या हैं योग्यता मानदंड?

उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जरूर पढ़ने की सलाह दी जाती है।

चयन प्रक्रिया

  • इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।
  • सभी आवेदकों की एक पैनल-कम-मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
  • इसमें उम्मीदवारों के शैक्षणिक अंकों का प्रतिशत (सभी वर्षों/सेमेस्टरों के अंकों का औसत) लिया जाएगा।
  • लिस्ट में अंक प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवारों को क्रमवार रखा जाएगा।

स्टाइपेंड कितना मिलेगा?

चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने अपरेंटिस एक्ट 1961/1973 और अप्रेंटिस नियम 1992/2019 के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा। IOCL की गाइडलाइन्स के अनुसार इसमें समय-समय पर संशोधन भी हो सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

इस भर्ती से जुड़ी डिटेल में जानकारी और आवेदन लिंक IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर उपलब्ध है।

शिक्षा

Published on:

31 Aug 2025 10:08 am

Hindi News / Education News / IOCL में नौकरी का मौका, अपरेंटिस के 537 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

