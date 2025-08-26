Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

IOCL Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का मौका, 1,60,000 तक मिलेगी सैलरी, जानें जरुरी डिटेल्स

IOCL Vacancy: इस भर्ती के लिए योग्य कर इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 तय की गई है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 26, 2025

IOCL Recruitment 2025
IOCL Recruitment 2025

IOCL Recruitment 2025: देश के नवरत्न कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में काम करने का सुनहरा अवसर युवाओं के लिए आया है। IOCL ने इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत ग्रेजुएट इंजीनियरों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए योग्य कर इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 तय की गई है। इसे जरुरत के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि उम्मीदवार 21 सितंबर से पहले आवेदन कर लें।

IOCL Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन उम्मीदवार जरूर पढ़ लें।
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को सैलरी के तौर पर प्रति माह 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा।

IOCL Vacancy 2025: ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
जरुरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।

शिक्षा

Published on:

26 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Education News / IOCL Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का मौका, 1,60,000 तक मिलेगी सैलरी, जानें जरुरी डिटेल्स

