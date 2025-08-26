IOCL Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का मौका, 1,60,000 तक मिलेगी सैलरी, जानें जरुरी डिटेल्स

IOCL Recruitment 2025: देश के नवरत्न कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में काम करने का सुनहरा अवसर युवाओं के लिए आया है। IOCL ने इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत ग्रेजुएट इंजीनियरों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए योग्य कर इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 तय की गई है। इसे जरुरत के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि उम्मीदवार 21 सितंबर से पहले आवेदन कर लें।