IOCL Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का मौका, जानें किस पद के लिए कितनी मिलेगी सैलरी

IOCL Recruitment 2025: देश के टॉप कंपनी IOCL में काम करने का शानदार मौका युवाओं के लिए निकला है। IOC देश के नवरत्न कंपनियों में शामिल है। IOCL में इंजीनियर के पदों के लिए भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए शार्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स भर्ती के तहत ग्रेजुएट इंजीनियरों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए योग्य कर इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन 21 सितंबर 2025 तक की जा सकती है। आवेदन उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले कर लें।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
जरुरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और सैलरी की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन उम्मीदवार जरूर पढ़ लें। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को सैलरी के तौर पर प्रति माह 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा।