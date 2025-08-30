Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

IOCL Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का मौका, जानें किस पद के लिए कितनी मिलेगी सैलरी

IOCL Bharti: इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और सैलरी की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री होनी चाहिए।

भारत

Anurag Animesh

Aug 30, 2025

IOCL Recruitment 2025
IOCL Recruitment 2025

IOCL Recruitment 2025: देश के टॉप कंपनी IOCL में काम करने का शानदार मौका युवाओं के लिए निकला है। IOC देश के नवरत्न कंपनियों में शामिल है। IOCL में इंजीनियर के पदों के लिए भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए शार्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स भर्ती के तहत ग्रेजुएट इंजीनियरों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए योग्य कर इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन 21 सितंबर 2025 तक की जा सकती है। आवेदन उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले कर लें।

IOCL Vacancy: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन करने के लिए उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
जरुरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।

ये भी पढ़ें

Indian students in USA: ट्रंप के फैसलों का असर! अमेरिकन कॉलेज में एडमिशन से पहले जानिए ये 5 बातें
शिक्षा
trump education policy, Indian students in USA, rules for indian students in usa, Trump immigration policies, US college admission 2025, USA visa rules 2025, study in USA,

IOCL Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और सैलरी


इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और सैलरी की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन उम्मीदवार जरूर पढ़ लें। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को सैलरी के तौर पर प्रति माह 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा।

ये भी पढ़ें

कौन हैं Manoj Tumu? 23 साल की उम्र में छोड़ दी 3 करोड़ 36 लाख की नौकरी, जानें क्या था कारण और अब क्या करेंगे
शिक्षा
Manoj Tumu

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

30 Aug 2025 04:44 pm

Hindi News / Education News / IOCL Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का मौका, जानें किस पद के लिए कितनी मिलेगी सैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.