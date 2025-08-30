कौन हैं Manoj Tumu? 23 साल की उम्र में छोड़ दी 3 करोड़ 36 लाख की नौकरी, जानें क्या था कारण और अब क्या करेंगे

Manoj Tumu: आज का युवा नौकरी के साथ-साथ अपने पैशन को भी फॉलो करना जानता है। या तो ऐसी नौकरी करता है जिसमें वो अपना पैशन भी फॉलो कर सके या नौकरी के साथ-साथ अलग से पैशन को भी फॉलो करता है। ऐसी ही एक मजेदार और अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिकी कंपनी Amazon ने भारतीय मूल के इंजीनियर Manoj Tumu को लगभग 3.36 करोड़ रुपये (करीब $400,000) सालाना पैकेज पर नौकरी दी थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पाना अपने आप में असाधारण है। लेकिन मनोज ने दिखा दिया कि असली सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी है जो दिल की गहराइयों से आपको आकर्षित करता है। यही वजह रही कि उन्होंने अमेजन की हाई-प्रोफाइल जॉब छोड़कर मेटा (Meta)को चुना। जिसके बाद अब मनोज तुमु चर्चा का विषय बने हुए हैं और सोशल मीडिया में छाए हुए हैं।