IPRCL Rrecruitment 2025: इंजीनियरों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर के पद पर निकली भर्ती

IPRCL Rrecruitment 2025: इंजिनियर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। Indian Port Rail and Ropeway Corporation Limited (IPRCL) ने प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर के 18 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है, जिसके तहत इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक अपने आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।