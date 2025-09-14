Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

IPRCL Rrecruitment 2025: इंजीनियरों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर के पद पर निकली भर्ती

IPRCL Vacancy 2025: इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर के साथ IPRCL के कार्यालय में भेजना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 14, 2025

IPRCL Rrecruitment 2025
IPRCL Rrecruitment 2025(Image-Freepik)

IPRCL Rrecruitment 2025: इंजिनियर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। Indian Port Rail and Ropeway Corporation Limited (IPRCL) ने प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर के 18 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है, जिसके तहत इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक अपने आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

IPRCL Rrecruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 18 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट, सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के लिए 3 सीट और लोको/मैकेनिकल शाखा के लिए 1 सीट शामिल है। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

इतनी मिलेगी सैलरी


चयनित उम्मीदवारों को लगभग 54,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अलग से एचआरए भी मिलेगा, जिसकी राशि 4,000 से 10,000 रुपये तक तय की गई है।

IPRCL Vacancy 2025: शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में स्नातक स्तर की डिग्री होना अनिवार्य है। भर्ती प्रक्रिया में चयन शैक्षणिक योग्यता और कार्यानुभव के आधार पर होगा। जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उन्हें आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन करने वालों की अधिकतम आयु 32 वर्ष रखी गई है।

IPRCL Vacancy: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर के साथ IPRCL के कार्यालय में भेजना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 है, ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें।

शिक्षा

Updated on:

14 Sept 2025 06:50 pm

Published on:

14 Sept 2025 06:46 pm

Hindi News / Education News / IPRCL Rrecruitment 2025: इंजीनियरों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर के पद पर निकली भर्ती

