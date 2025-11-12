ISRO Recruitment 2025: इसरो में 10वीं पास युवा पा सकते हैं नौकरी, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

ISRO Recruitment 2025(Image-Freepik)
ISRO Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। इसरो में फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। इसरो इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। इस भर्ती अभियान के तहत इसरो कुल 55 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 13 नवंबर 2025 को आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, लैब असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) और इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई, एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वहीं, फार्मेसिस्ट ‘A’ पद के लिए उम्मीदवारों को फर्स्ट क्लास में फार्मेसी डिप्लोमा पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 13 नवंबर 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी, जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की आयु सीमा में राहत मिलेगी।
उम्मीदवारों का चयन दो चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर ही फाइनल चयन होगा।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाना होगा।
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होगी।
जिसके बाद उम्मीदवारों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी।
इस नंबर से लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म को पूरा भरा जा सकता है। उम्मीदवारों को हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज निर्धारित साइज (अधिकतम 1 एमबी) में अपलोड करने होंगे।
अंत फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म सेव कर सकते हैं।
