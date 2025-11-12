ISRO Recruitment 2025: इसरो में 10वीं पास युवा पा सकते हैं नौकरी, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी



शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, लैब असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) और इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई, एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वहीं, फार्मेसिस्ट ‘A’ पद के लिए उम्मीदवारों को फर्स्ट क्लास में फार्मेसी डिप्लोमा पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 13 नवंबर 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी, जिसमें एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की आयु सीमा में राहत मिलेगी।