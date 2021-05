Jammu-Kashmir 11th Class Exam 2021: 11वीं के छात्रों की नहीं होगी परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होंगे प्रमोट

Jammu-Kashmir 11th Class Exam 2021: कोरोना महामारी को देखते हुए जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के समर जोन में इस बार 11वीं कक्षा की परीक्षा नहीं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग 11वीं कक्षा के लिए परीक्षा के आयोजित करने के बदले अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें बच्चों की बौद्धिक क्षमता को मापने के साथ-साथ आंतरिक मूल्यांकन और उपस्थिति की अहम भूमिका होगी। इसका मकसद बच्चों को यह अहसास कराना है कि उन्हें सीधे अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जा रहा है। हालांकि, शिक्षा विभाग और जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ( Jammu and Kashmir Board of School Education ) ने इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है।

Read More: Haryana bseh 12th Exam 2021: 12वीं की परीक्षा पैटर्न में हो सकता है बड़ा बदलाव, पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल

54 हजार से अधिक छात्रों को मिलेगा इसका लाभ

जम्मू-कश्मीर ( jammu-Kashmir ) समर जोन 11वीं कक्षा में 54 हजार से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। ये सभी लंबे समय से बोर्ड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की की है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बार परीक्षाएं नहीं होंगी। बच्चों के क्लास वर्क, आंतरिक मूल्यांकन, अटेंडेंस के साथ-साथ ऐसे विकल्प देखे जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के बौद्धिक स्तर को भी मापा जा सके और फिर उन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ( Jammu and Kashmir Board of School Education ) ने बोर्ड ने सरकार को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। ताजा अपडेट के मुताबिक जल्द ही इसको लेकर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। समर जोन में 11वीं की परीक्षा 27 अप्रैल 2021 से होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी है।

Read More: KIITEE 2021 phase 1 result declared: केआईआईटीईई फेज वन का रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

Web Title: Jammu-Kashmir 11th Class Exam 2021 Department Can Promote Student In Next Class