JEE Main 2026 के लिए NTA की अहम सलाह, अक्टूबर 2025 से पहले निपटा लेंये जरूरी काम, देखें एडवाइजरी

JEE Main 2026: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक अहम नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने साफ कहा है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले छात्र अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स समय से चेक कर लें और उनमें किसी भी तरह की गलती हो तो सुधार करें।