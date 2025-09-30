JEE Main 2026 के लिए NTA की अहम सलाह, अक्टूबर 2025 से पहले निपटा लेंये जरूरी काम, देखें एडवाइजरी

JEE Main 2026 NTA Advisory for Students (Image: Gemini)
JEE Main 2026: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक अहम नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने साफ कहा है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले छात्र अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स समय से चेक कर लें और उनमें किसी भी तरह की गलती हो तो सुधार करें।
जेईई मेन 2026 दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र जनवरी 2026 में और दूसरा सत्र अप्रैल 2026 में होगा। पहले सत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगा।
एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि समय रहते नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स अपडेट कर लें ताकि आवेदन के दौरान किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
आधार कार्ड: नाम, जन्मतिथि (कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार), पिता का नाम, पता और फोटो सही होना चाहिए।
यूडीआईडी कार्ड (PwD उम्मीदवारों के लिए): अगर कार्ड की वैधता समाप्त हो रही है तो उसे नया बनवा लें।
जाति प्रमाणपत्र (Category Certificate): यदि आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी-एनसीएल कैटेगेरी से आवेदन करने वाले हैं तो प्रमाणपत्र मान्य और अपडेटेड होना चाहिए।
एनटीए ने चेतावनी दी है कि गलत या अधूरे डाक्यूमेंट्स आवेदन खारिज होने का कारण बन सकते हैं। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अभी से डाक्यूमेंट्स सही कर लें ताकि आखिरी समय में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
जेईई मेन देशभर के एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य केंद्रीय तकनीकी संस्थानों में प्रवेश का मुख्य जरिया है। यही परीक्षा आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाले जेईई एडवांस्ड में बैठने की पात्रता भी तय करती है।
आधिकारिक वेबसाइट्स nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in को नियमित रूप से चेक करें।
आवेदन की अंतिम तारीख, परीक्षा तिथि और अन्य अपडेट पर नजर रखें।
समय पर डाक्यूमेंट्स सुधारने से आवेदन प्रक्रिया आसान और बिना किसी बाधा के पूरी हो सकेगी।
