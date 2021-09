JEE Main Final Answer Key: जेईई मेन सेशन 4 की आंसर-की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

JEE Main Final Answer Key 2021: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने जेईई मेन के चौथे सेशन की परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। अंतिम परिणाम 10 सितंबर, 2021 तक घोषित होने की उम्मीद है। क्योंकि जेईई एडवांस के लिए पंजीकरण 11 सितंबर से शुरू होगा। जेईई मेन प्रारंभिक परीक्षा है जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को जेईई एडवांस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फाइनल आंसर-की एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी की गई है। उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

7.32 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे

जेईई मेन परीक्षा के लिए 26, 27, 31 अगस्त और 1 व 2 सितंबर को आयोजित किए गए सत्र 4 में कुल 7.32 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। विश्लेषण के अनुसार, जेईई मेन का पेपर मध्यम रूप से कठिन था। इनमें गणित का पेपर सभी सत्रों में कठिन और लंबा था। जेईई मेन परीक्षा घोटाले की खबरों के बीच, छात्र चिंतित थे कि क्या जेईई मुख्य उत्तर कुंजी और परिणाम समय पर घोषित किया जाएगा या इसमें देरी होगी।

How to download (डाउनलोड आवेदन कैसे करें):-

– सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

– इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए Display Question Paper and Answer Key Challenge May 2021 Session पर क्लिक करें।

– अब Through Application and password या Through Application and date of birth के ऑप्शन पर क्लिक करें।

– इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से लॉग इन करें।

– अब आपके सामने स्क्रीन पर फाइनल आंसर-की नजर आएगी।

– अब इसे चेक कर सकते है और भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

3 अक्टूबर को दो सत्रों में होगी परीक्षा

जेईई मेन 2021 को पास करने वाले टॉप 2,50,000 उम्मीदवार जेईई एडवांस 2021 के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। एक बार परिणाम निकलने के बाद, पात्र उम्मीदवार 11 से 16 सितंबर, 2021 तक जेईई एडवांस के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा की बात करें तो 3 अक्टूबर, 2021 को दो सत्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 तक परीक्षा आयोजित होने वाली है।

