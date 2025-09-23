Jharkhand Home Guard Salary: होमगार्ड भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को कितनी मिलेगी सैलरी?

Jharkhand Home Guard Bharti 2025: झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। कम पढ़ें लिखे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। क्योंकि इस भर्ती में 7वीं पास और 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य में होमगार्ड भर्ती के माध्यम से कुल 463 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाकर अआवेदन कर सकते हैं।