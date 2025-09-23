Patrika LogoSwitch to English

Jharkhand Home Guard Salary: होमगार्ड भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को कितनी मिलेगी सैलरी?

झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

रांची

Anurag Animesh

Sep 23, 2025

Jharkhand Home Guard Bharti 2025
Jharkhand Home Guard Bharti 2025(AI Image-Grok)

Jharkhand Home Guard Bharti 2025: झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। कम पढ़ें लिखे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। क्योंकि इस भर्ती में 7वीं पास और 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य में होमगार्ड भर्ती के माध्यम से कुल 463 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाकर अआवेदन कर सकते हैं।

Jharkhand Home Guard Salary: कितनी मिलेगी सैलरी


झारखंड होम गार्ड जवान की सैलरी की बात करें तो उनका वेतन कई पहलुओं पर निर्भर करता है। जिसमें कुल कितने दिन काम हुआ, जिला कौन सा है, काम किए गए दिनों की संख्या, वर्तमान नियम शामिल है। अनुमानित दैनिक वेतन 1,088 रुपया होगा। इस आधार पर यह सैलरी 26 हजार से 30 हजार के आसपास निकलता है।

Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। वहीं अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 7वीं पास भी पर्याप्त डिग्री है आवेदन करने के लिए। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 100 रुपये तय किया गया है।

Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है।

Updated on:

23 Sept 2025 07:17 pm

Published on:

23 Sept 2025 07:14 pm

Hindi News / Education News / Jharkhand Home Guard Salary: होमगार्ड भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को कितनी मिलेगी सैलरी?

