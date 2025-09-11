Jobs: घर बैठे महिलाओं के लिए नौकरी करने का मौका, राजस्थान सरकार ने 3900 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा

महिलाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। साथ ही इसमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। राजस्थान सरकार की एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम "मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क योजना" है, जिसके तहत खास तौर पर महिलाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्कीम के माध्यम से निजी कंपनियों में महिलाओं की भर्ती की जा रही है और वे अपने घर से ही काम करके पैसे कमा सकती हैं। इस योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mahilawfh.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
राज्य भर में टेलीकॉलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑफिस डिजाइनिंग, डिजिटल शॉप ऑपरेटर आदि जैसे विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। अभी करीब 3900 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में रिक्तियों की संख्या और बढ़ सकती है।
कुछ काम जैसे सिलाई, कढ़ाई, आरी-तारी, गोटा आदि के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल उस कार्य में दक्षता होनी चाहिए। वहीं, अन्य पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 9वीं, 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उनके पास जन आधार नंबर और राजस्थान का आधार नंबर होना अनिवार्य है।
सबसे पहले उम्मीदवार को mahilawfh.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
वहां ‘Career Opportunities’ सेक्शन में जाकर जिलेवार उपलब्ध नौकरियों की लिस्ट देखी जा सकती है।
इसके बाद ‘Apply Now’ ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
जहां आपको अपना जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके बाद एक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, जिसकी मदद से लॉगइन कर आप संबंधित पद के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
मांगी गई जानकारियों के साथ-साथ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होते हैं।
पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें।