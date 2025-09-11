Jobs: घर बैठे महिलाओं के लिए नौकरी करने का मौका, राजस्थान सरकार ने 3900 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा



सबसे पहले उम्मीदवार को mahilawfh.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

वहां ‘Career Opportunities’ सेक्शन में जाकर जिलेवार उपलब्ध नौकरियों की लिस्ट देखी जा सकती है।

इसके बाद ‘Apply Now’ ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।

जहां आपको अपना जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके बाद एक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, जिसकी मदद से लॉगइन कर आप संबंधित पद के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

मांगी गई जानकारियों के साथ-साथ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होते हैं।

पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें।