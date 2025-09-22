Patrika LogoSwitch to English

Samrat Chaudhary Education: ‘जो मैट्रिक पास नहीं, वह खुद को डॉक्टरेट बताता है’, जानें प्रशांत किशोर के दावे का सच, कितना पढ़े लिखे हैं सम्राट चौधरी

Samrat Chaudhary Education: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की शिक्षा पर प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है। चुनावी हलफनामे और दस्तावेज़ों से खुलासा हुआ कि उनकी पढ़ाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानें पूरी जानकारी।

भारत

Dimple Yadav

Sep 22, 2025

Samrat Chaudhary Education
Samrat Chaudhary Education (Photo- x @Samrat Choudhary)

Samrat Chaudhary Education: बिहार की राजनीति में इन दिनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने सीधे उन पर हमला बोलते हुए कहा कि सम्राट चौधरी ने अपनी पढ़ाई को लेकर जनता और अदालत दोनों को गुमराह किया है।

मैट्रिक पास होने पर विवाद

प्रशांत किशोर का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक दस्तावेज में साफ लिखा है कि सम्राट चौधरी, जिनका असली नाम सम्राट कुमार मौर्य है, को मैट्रिक परीक्षा में मात्र 234 नंबर मिले थे। उस समय पास होने के लिए जरूरी अंक न होने की वजह से वह परीक्षा में फेल हो गए। इसके बाद 2010 में जब सम्राट चौधरी ने चुनावी हलफनामा दाखिल किया, तो उसमें उन्होंने खुद को सिर्फ सातवीं पास बताया। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने 2010 तक मैट्रिक पास नहीं किया, तो उसके बाद कब और कैसे परीक्षा पास की?

डॉक्टरेट की डिग्री का दावा

प्रशांत किशोर का आरोप है कि सम्राट चौधरी ने आगे चलकर खुद को डी. लिट. (Doctor of Literature) पास बताया और कहा कि ये डिग्री उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मिली है। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि “जो इंसान मैट्रिक तक पास नहीं कर पाया, वह कैसे खुद को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का डॉक्टरेट बताता है? तो आइए जानते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कितने पढ़ें लिखें हैं।

क्या कहते हैं अफिडेविट और चुनावी हलफनामे

2010 का हलफनामा: इस हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता सातवीं पास (Class 7) बताई है।

2020 के हलफनामा: 2020 के चुनावी दस्तावेजों में उन्होंने अपनी शिक्षा डॉक्टरेट (Doctorate) लिखी है।

लेकिन उम्मीदवार विवरण (affidavit) या चुनाव आयोग के सार्वजनिक रिकॉर्ड में यह नहीं मिल रहा कि उन्होंने मैट्रिक परीक्षा कब पास की। मैट्रिक पासिंग का प्रमाण या अंक सूची सार्वजनिक दस्तावेजों में पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

सम्राट चौधरी का परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके पिता शकुनी चौधरी सात बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी मां पार्वती देवी भी विधायक रही हैं। सम्राट खुद भाजपा में ओबीसी चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं।

शिक्षा

शिक्षा

Published on:

22 Sept 2025 01:23 pm

Hindi News / Education News / Samrat Chaudhary Education: 'जो मैट्रिक पास नहीं, वह खुद को डॉक्टरेट बताता है', जानें प्रशांत किशोर के दावे का सच, कितना पढ़े लिखे हैं सम्राट चौधरी

