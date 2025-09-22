Samrat Chaudhary Education: ‘जो मैट्रिक पास नहीं, वह खुद को डॉक्टरेट बताता है’, जानें प्रशांत किशोर के दावे का सच, कितना पढ़े लिखे हैं सम्राट चौधरी

प्रशांत किशोर का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक दस्तावेज में साफ लिखा है कि सम्राट चौधरी, जिनका असली नाम सम्राट कुमार मौर्य है, को मैट्रिक परीक्षा में मात्र 234 नंबर मिले थे। उस समय पास होने के लिए जरूरी अंक न होने की वजह से वह परीक्षा में फेल हो गए। इसके बाद 2010 में जब सम्राट चौधरी ने चुनावी हलफनामा दाखिल किया, तो उसमें उन्होंने खुद को सिर्फ सातवीं पास बताया। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने 2010 तक मैट्रिक पास नहीं किया, तो उसके बाद कब और कैसे परीक्षा पास की?