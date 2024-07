Shocking! विदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल नहीं इस विषय की पढ़ाई के लिए जाते हैं भारतीय स्टूडेंट 

इस विषय के लिए बड़ी संख्या में छात्र विदेश जाते हैं (Best Course To Study Abroad) मेडिकल ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भी विदेश जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। बेहतर करियर ऑप्शन, टॉप इंजीनियरिंग कंपनी के साथ काम करने का मौका और बेहतर सुविधाएं, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से छात्र विदेश से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। विदेश से छात्र सिविल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हैं।

कंप्यूटर साइंस वहीं छात्रों की अगली पसंद है कंप्यूटर साइंस। भारतीय छात्र बड़ी संख्या में कंप्यूटर साइंस पढ़ने विदेश जाते हैं। कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स और इंफॉर्मेटिक्स आदि का कोर्स करने स्टूडेंट विदेश जाते हैं।

बिजनेस स्टडीज इन सबके बाद लिस्ट में अगला नाम बिजनेस स्टडीज का है। भारतीय छात्र बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए विदेश जाते हैं। मेडिसिन इस लिस्ट में अगला नाम जिस कोर्स का है वो है मेडिसिन। सर्जरी, मेडिकल नर्सिंग, हेल्थकेयर और अन्य मेडिकल साइंस व टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स की पढ़ाई करने छात्र विदेश जाते हैं।