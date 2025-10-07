KV v/s Navodaya School, दोनों में से सबसे पुराना कौन, जानिए कब की गई स्थापना?

KV And Kendriya Vidyalaya Establishment Year: आजकल सभी के माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। लेकिन, कई बार स्कूलों की ज्यादा फीस के कारण बच्चों को अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते। लेकिन, कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बेस्ट माने जाते हैं, जिनकी फीस भी कम होती है। इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं।