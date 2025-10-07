IBPS PO Prelims Scorecard 2025: ibps.in पर जारी हुआ आईबीपीएस पीओ परीक्षा का स्कोरकार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

मुख्य परीक्षा में दो भाग होंगे। 200 अंकों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 25 अंकों का एक वर्णनात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तर्कशक्ति, सामान्य/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग/डिजिटल/वित्तीय जागरूकता (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों सहित), अंग्रेजी भाषा और डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या शामिल होंगे। इनमें से प्रत्येक खंड को खंड 'क' और खंड 'ख' में विभाजित किया गया है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुछ प्रश्न एक अंक के होते हैं, जबकि अन्य दो अंक के होते हैं।