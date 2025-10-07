IBPS PO Prelims Scorecard 2025: ibps.in पर जारी हुआ आईबीपीएस पीओ परीक्षा का स्कोरकार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

IBPS PO Prelims परीक्षा स्कोरकार्ड। (Image Source: Chatgpt)
IBPS PO Prelims Marks 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ( आईबीपीएस ) ने आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के स्कोरकार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, ibps.in से अपने व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 12 अक्टूबर, 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करके रख लें।
आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 26 सितंबर, 2025 को घोषित किए गए थे। आईबीपीएस परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (पीओ/एमटी) की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई थी।
मुख्य परीक्षा में दो भाग होंगे। 200 अंकों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 25 अंकों का एक वर्णनात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तर्कशक्ति, सामान्य/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग/डिजिटल/वित्तीय जागरूकता (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों सहित), अंग्रेजी भाषा और डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या शामिल होंगे। इनमें से प्रत्येक खंड को खंड 'क' और खंड 'ख' में विभाजित किया गया है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुछ प्रश्न एक अंक के होते हैं, जबकि अन्य दो अंक के होते हैं।
