Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

शिक्षा

IBPS PO Prelims Scorecard 2025: ibps.in पर जारी हुआ आईबीपीएस पीओ परीक्षा का स्कोरकार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

IBPS PO Scorecard Download Link: आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के स्कोरकार्ड ibps.in पर जारी कर दिया गया है। सभी उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन विवरण का उपयोग करके 12 अकटूबर 2025, तक अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Oct 07, 2025

IBPS PO Prelims परीक्षा स्कोरकार्ड। (Image Source: Chatgpt)

IBPS PO Prelims Marks 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ( आईबीपीएस ) ने आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के स्कोरकार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, ibps.in से अपने व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 12 अक्टूबर, 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करके रख लें।

आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस

  • आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं
  • लिंक पर क्लिक करें आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 होमपेज पर 'स्कोरकार्ड' देखें
  • एक नया पेज खुलेगा। अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें
  • अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें
  • अपने अंक जांचें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें
  • भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें

कब आयोजित की गई थीं परीक्षाएं

आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 26 सितंबर, 2025 को घोषित किए गए थे। आईबीपीएस परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (पीओ/एमटी) की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई थी।

आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा पैटर्न

मुख्य परीक्षा में दो भाग होंगे। 200 अंकों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 25 अंकों का एक वर्णनात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तर्कशक्ति, सामान्य/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग/डिजिटल/वित्तीय जागरूकता (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों सहित), अंग्रेजी भाषा और डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या शामिल होंगे। इनमें से प्रत्येक खंड को खंड 'क' और खंड 'ख' में विभाजित किया गया है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुछ प्रश्न एक अंक के होते हैं, जबकि अन्य दो अंक के होते हैं।

शिक्षा

07 Oct 2025 12:15 pm

07 Oct 2025 12:14 pm

IBPS PO Prelims Scorecard 2025: ibps.in पर जारी हुआ आईबीपीएस पीओ परीक्षा का स्कोरकार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

शिक्षा

