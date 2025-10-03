Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Largest District Of Bihar: ये है बिहार का सबसे बड़ा जिला, महात्मा गांधी का यहां से है पुराना नाता

बिहार राज्य शिक्षा, राजनीति, आंदोलन और समाज सुधार की धरती माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 03, 2025

Largest District Of Bihar

Largest District Of Bihar(Image-District Official)

भारत के सभी राज्यों की अपनी संस्कृति और विरासत है। बिहार का नाम आते ही सबसे पहले यहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की चर्चा होती है। यह राज्य शिक्षा, राजनीति, आंदोलन और समाज सुधार की धरती माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आज हम बात करेंगे बिहार के उस जिले की, जो न केवल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है बल्कि इतिहास के पन्नों में भी खास पहचान रखता है। यह जिला है पश्चिम चंपारण (West Champaran)। राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का इस जिले से गहरा रिश्ता रहा है और यही वह जगह है जहां से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी।

Largest District Of Bihar: पश्चिम चंपारण- बिहार का सबसे बड़ा जिला

बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिनमें पश्चिम चंपारण सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 5,229 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल की सीमा से सटा यह जिला उत्तरी बिहार का हिस्सा है। इस जिले की भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है क्योंकि यह हिमालय की तराई से जुड़ा हुआ है। यहां की उपजाऊ भूमि और गंडक नदी का प्रवाह इस जिले को कृषि की दृष्टि से भी समृद्ध बनाता है। यहां धान, गन्ना, गेहूं और मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है। साथ ही, यह जिला प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता से भी भरपूर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (Valmiki Tiger Reserve) यहीं स्थित है, जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है।

West Champaran: गांधीजी और चंपारण का ऐतिहासिक नाता


अगर बिहार के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा होती है, तो चंपारण सत्याग्रह का जिक्र सबसे पहले आता है। 1917 में महात्मा गांधी पहली बार भारत में किसी बड़े आंदोलन से जुड़े और वह आंदोलन यहीं पश्चिम चंपारण में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान यहां के किसान "तीनकठिया प्रथा" से परेशान थे। इस प्रथा के तहत किसानों को अपनी जमीन का एक हिस्सा मजबूरन नील की खेती के लिए देना पड़ता था। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, बल्कि उन्हें अंग्रेज जमींदारों के अन्याय का भी सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में, स्थानीय नेताओं और किसानों के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए। उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की। यही आंदोलन आगे चलकर 'चंपारण सत्याग्रह' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ।

Largest District Of Bihar: सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर

पश्चिम चंपारण सिर्फ गांधीजी के आंदोलन की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। यहां वाल्मीकि नगर स्थित है, जो महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा माना जाता है। रामायण की रचना से जुड़े इस स्थान का धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा, यहां के जंगल, नदियां और जीव-जंतु इसे प्राकृतिक रूप से बेहद खास बनाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शेर, हाथी, तेंदुआ, हिरण और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यह स्थान न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

03 Oct 2025 03:39 pm

Hindi News / Education News / Largest District Of Bihar: ये है बिहार का सबसे बड़ा जिला, महात्मा गांधी का यहां से है पुराना नाता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: राजस्थान के 15 लाख बेरोजगारों को 20 हजार पदों पर भर्ती का इंतजार

सीकर

राजस्थान में शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा: एक ही स्कूल में 5 वाइस प्रिंसिपल, जहां कार्यरत वहीं पर पदभार ग्रहण करने के दिए आदेश

Rajasthan Education Department
सीकर

CGBSE Exam Form 2025: सीजीबीएसई 10-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें घोषित, जानें आखिरी तारीख

CGBSE Exam Form 2025, CGBSE 10th 12th exam dates, CGBSE board exam 2025, CGBSE exam form last date, Chhattisgarh board exam 2025,
शिक्षा

Course For Tea Sellers: चाय विक्रेताओं के लिए केंद्र की नई पहल, अब मिलेगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग

Skill training for tea sellers, Government course for tea vendors, Tea sellers training program India, Tea vendor skill development scheme, Tea seller training initiative,
शिक्षा

IIT-IIM Placement: क्या H-1B वीजा नियम बदलने से IIT-IIM प्लेसमेंट पर पड़ेगा असर?

H-1B visa impact on IIT IIM placement, IIT-IIM Placement, H-1B visa rules 2025, IIT placement affected by H-1B changes,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.