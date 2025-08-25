SBI Clerk Vacancy में आवेदन का अंतिम दिन कल, जल्द कर लें अप्लाई, जान लें जरुरी योग्यता

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर के विद्यार्थी भी आवेदन के योग्य हैं, बशर्ते कि उनकी डिग्री 31 दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार की जन्मतिथि 2 अप्रैल 1997 से पहले और 1 अप्रैल 2025 के बाद की नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु में सरकारी नियमों के तहत छूट दी जाएगी।