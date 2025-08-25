Patrika LogoSwitch to English

SBI Clerk Vacancy में आवेदन का अंतिम दिन कल, जल्द कर लें अप्लाई, जान लें जरुरी योग्यता

SBI Clerk Vacancy: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

भारत

Anurag Animesh

Aug 25, 2025

SBI Clerk Vacancy
SBI Clerk Vacancy(Image-Freepik)

SBI Clerk Vacancy: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), में क्लर्क पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल, 26 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 6,589 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 6 अगस्त 2025 से हुई थी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा (टियर-1)** सितंबर 2025 में आयोजित होगी, जबकि SBI Clerk मुख्य परीक्षा (मेन) नवंबर 2025 में कराई जाएगी।

SBI Clerk Vacancy: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर के विद्यार्थी भी आवेदन के योग्य हैं, बशर्ते कि उनकी डिग्री 31 दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार की जन्मतिथि 2 अप्रैल 1997 से पहले और 1 अप्रैल 2025 के बाद की नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु में सरकारी नियमों के तहत छूट दी जाएगी।

SBI Clerk Notification 2025: सैलरी और आवेदन शुल्क

क्लर्क पद के लिए चयनित उम्मीदवार को वेतनमान 17,900 रुपये से 47,920 रुपये तक होगा, जबकि बेसिक पे 19,900 रुपये है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क तैयार किया गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

SBI Clerk Bharti: ऐसे होगा चयन


इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर होगा। जिसमें प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। इंटरव्यू में उम्मीदवारों के लोकल भाषा की जांच की जाएगी। इन चरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

Published on:

25 Aug 2025 02:06 pm

Hindi News / Education News / SBI Clerk Vacancy में आवेदन का अंतिम दिन कल, जल्द कर लें अप्लाई, जान लें जरुरी योग्यता

