कम अटेंडेंस के बावजूद भी दे सकेंगे सेमेस्टर एग्जाम, इस कोर्स के छात्रों को मिली बड़ी राहत

लॉ छात्रों के लिए जरुरी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को देशभर के लॉ छात्रों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया कि अब किसी भी छात्र को कम अटेंडेंस के कारण सेमेस्टर परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकेगा। कोर्ट ने कानून की पढ़ाई से जुड़े संस्थानों के संचालन को लेकर डिटेल गाइडलाइन जारी किए हैं।

यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने जारी किया। कोर्ट ने कहा कि लॉ कॉलेजों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों से हटकर अपने स्तर पर अलग अटेंडेंस नीति तय करने का अधिकार नहीं है। साथ ही, कॉलेजों को निर्देश दिया गया कि छात्रों की उपस्थिति से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को दी जाए। जिन छात्रों की अटेंडेंस कम है, उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं फिजिकल या ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।