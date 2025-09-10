LIC AAO Admit Card 2025: कब शुरू होंगी एलआईसी एएओ की परीक्षाएं? ये है एडमिट कार्ड डॉउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

LIC AAO 2025 Exam: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) 2025 परीक्षा के लिए सितंबर महीने के अंत में एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। LIC AAO 2025 प्रारंभिक परीक्षा 3 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाली हैं। जिन उम्मीदवारों ने LIC AAO 2025 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे LIC की आधिकारिक वेबसाइट - licindia.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड के अलावा, उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी, पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड , पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी ले जा सकते हैं।
एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा में तीन सेक्शन होंगे और हर सेक्शन के लिए अलग-अलग समय निर्धारित होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उम्मीदवारों को हर सेक्शन में अलग-अलग पास होना होगा।