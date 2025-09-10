LIC AAO Admit Card 2025: कब शुरू होंगी एलआईसी एएओ की परीक्षाएं? ये है एडमिट कार्ड डॉउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

LIC AAO 2025 Exam: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) 2025 परीक्षा के लिए सितंबर महीने के अंत में एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। LIC AAO 2025 प्रारंभिक परीक्षा 3 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाली हैं। जिन उम्मीदवारों ने LIC AAO 2025 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे LIC की आधिकारिक वेबसाइट - licindia.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।