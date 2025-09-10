Patrika LogoSwitch to English

LIC AAO Admit Card 2025: कब शुरू होंगी एलआईसी एएओ की परीक्षाएं? ये है एडमिट कार्ड डॉउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

LIC AAO Admit Card: भारतीय जीवन बीमा निगम की एएओ परीक्षाओं के लिए सिंतबर महीने के अंत तक एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। आप LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Sep 10, 2025

LIC AAO 2025 Exam (Image Source: Chatgpt)

LIC AAO 2025 Exam: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) 2025 परीक्षा के लिए सितंबर महीने के अंत में एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। LIC AAO 2025 प्रारंभिक परीक्षा 3 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाली हैं। जिन उम्मीदवारों ने LIC AAO 2025 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे LIC की आधिकारिक वेबसाइट - licindia.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड (How To Download LIC AAO Admit Card)

  • LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं
  • होमपेज पर जाकर करियर सेक्शन पर क्लिक करें
  • Recruitment of AAO 2025 पर क्लिक करें
  • AAO admit card 2025 को चुनें
  • रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालें
  • एडमिट कार्ड देखें और सेव करें

एग्जाम के लिए जरूरी बातें (Important Things For Exam)

एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड के अलावा, उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी, पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड , पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी ले जा सकते हैं।

कैसे आयोजित होगी एलआईसी एएओ परीक्षा (How Will LIC AAO Exam Be Conducted)

एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा में तीन सेक्शन होंगे और हर सेक्शन के लिए अलग-अलग समय निर्धारित होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उम्मीदवारों को हर सेक्शन में अलग-अलग पास होना होगा।

