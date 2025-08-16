Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

LIC AAO Notification 2025: एलआईसी में 800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, ग्रेजुएट करें अप्लाई

LIC Bharti: इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 841 पदों को भरा जाएगा। जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के 81 पद, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) के 410 पद, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव...

भारत

Anurag Animesh

Aug 16, 2025

LIC AAO Notification 2025(Image-Freepik)

LIC AAO Notification 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर आया है। LIC ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

LIC Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 841 पदों को भरा जाएगा। जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के 81 पद, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) के 410 पद, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट) के 350 पद शामिल हैं।
इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

LIC AAO Notification 2025: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क


इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains), साक्षात्कार (Interview) के आधार पर किया जाएगा। इनके बाद चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच होगी। ध्यान दें कि प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क
SC/ST/दिव्यांग उम्मीदवार- ₹85 + लेनदेन शुल्क + जीएसटी
अन्य श्रेणियां- ₹700 + लेनदेन शुल्क + जीएसटी

Published on:

16 Aug 2025 03:39 pm

Hindi News / Education News / LIC AAO Notification 2025: एलआईसी में 800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, ग्रेजुएट करें अप्लाई

