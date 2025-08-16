LIC AAO Notification 2025: एलआईसी में 800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, ग्रेजुएट करें अप्लाई

LIC AAO Notification 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर आया है। LIC ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।