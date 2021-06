Madhya Pradesh School: एमपी में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने सभी से मांगे सुझाव

Madhya Pradesh School: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद भले ही स्थिति सामान्य होने की दिशा में है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जून के महीने में भी स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया गया है। एमपी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जून में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 15 जून 2021 से शुरू होगी, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे।

बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों की सुरक्षा के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर ही स्कूल खोलने को लेकर विचार किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने स्कूल खोलने ( School re-opening ) को लेकर सभी पक्षों से सुझाव जरूर मांगे हैं। प्रिंसिपलों, शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों और आम जनता से 4 बिंदुओं पर राय मांगी गई हैं। इनमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 शुरू करने के बारे में क्या सुझाव हैं। प्ले स्कूल प्राइमरी और मिडिल स्कूल कब तक खोले जाएं? कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं या नहीं, साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन को लेकर भी सुझाव मांगे है।

सुझाव भेजने के लिए अंतिम तिथि 30 जून

मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों, शैक्षणिक संस्थानों,अभिभावकों और आम जनता से 2 जून से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। सभी हितधारक स्कूल शिक्षा विभाग ( department of school education ) की वेबसाइट mp.mygov. in पर सुझाव भेज रहे हैं। सुझाव देने के लिए 30 जून तक का समय तय किया गया है।

समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर होगा विचार

शिक्षा मंत्री का कहना है कि राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या कम जरूर हुई हैं। लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जीओएम की सप्ताहिक बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री के मुताबिक 15 जून के बाद प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से काबू में रहता है, तो फिर स्कूल खोलने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा।

