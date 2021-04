Maharashtra sscboard 10th Exam 2021: महाराष्ट्र बोर्ड ने एसएससी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं की रद्द

Maharashtra SSC Exam 2021: देश भर में तेजी से फैल रही महामारी को देखते हुए केन्द्र से लेकर कई राज्य की सरकारों ने अपने यहां की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है। अब कोरोना से बिगड़ते हालात को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में होने वाली एसएससी (Class 10) परीक्षा बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है।

Given the worsening situation of the #Covid-19 pandemic, the Maharashtra government has now decided to CANCEL the state board exams for class 10th. The health & safety of our students and teachers is our topmost priority.#exams #ssc #hsc pic.twitter.com/C8xCY3VVdX