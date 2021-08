Maharashtra 12th Class Result 2021: कल जारी हो सकता है 12वीं का रिजल्ट, यहां से कर पाएंगे चेक

Maharashtra 12th Class Result 2021: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर सकता है। ताजा अपडेट के मुताबिक 12वीं कक्षा का परिणाम 3 अगस्त 2021 को शाम चार बजे घोषित किया जाएगा। परिणाम घोषित होने के बाद 12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। छात्र महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट mahresults.nic.in के अलावा results.mh-ssc.ac.in और mahahsscboard.in पर जाकर भी रिजल्ट चेक सकते हैं।

Read More: NEET UG 2021: आवेदन करने के लिए सिर्फ 5 दिन शेष, जल्द करें अप्लाई

Read More: CBSE Class 12th result 2021: होल्ड पर है 65,184 छात्रों का रिजल्ट, इनके लिए ये है सीबीएसई का प्लान

📢 𝐈𝐦𝐩 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education will declare results of Std 12th, 2021 batch on 3rd August at 4pm. Best of luck to all students. #HSC #results #InternalAssessment @CMOMaharashtra @msbshse pic.twitter.com/kfNBZNGFyh