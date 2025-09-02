Manju Sharma Resignation: SI पेपर लीक विवाद के बीच मंजू शर्मा का इस्तीफा, जानें पढ़ाई से करियर तक का सफर

Manju Sharma Resignation RPSC: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, मंजू शर्मा पर कोई सीधा आरोप नहीं था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और गरिमा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया। आइए मंजू शर्मा की एजुकेशन के बारे में जानते हैं।
2021 में हुई SI भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सख्त टिप्पणी की। मंजू शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से किसी भी अनियमितता में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का फैसला लिया।