शिक्षा

Manju Sharma Resignation: SI पेपर लीक विवाद के बीच मंजू शर्मा का इस्तीफा, जानें पढ़ाई से करियर तक का सफर

SI paper leak Manju Sharma: RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2021 में SI पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 02, 2025

Manju Sharma resignation RPSC, SI paper leak controversy Rajasthan, Manju Sharma education and career, RPSC member resignation 2025, Rajasthan SI exam 2021 controversy,
RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। (Image Source: Instagram)

Manju Sharma Resignation RPSC: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, मंजू शर्मा पर कोई सीधा आरोप नहीं था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और गरिमा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया। आइए मंजू शर्मा की एजुकेशन के बारे में जानते हैं।

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मंजू शर्मा (How Educated Is Manju Sharma)

  • डॉ. मंजू शर्मा एक highly qualified और शिक्षित महिला हैं।
  • उन्होंने राजस्थान युनिवर्सिटी से ही Ph.D. की है।
  • इसके बाद उन्होंने आरपीएससी से कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा पास की।

करियर का सफर (Career Journey)

  • मंजू शर्मा राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुकी हैं।
  • शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और प्रशासन के क्षेत्रों में उन्होंने अहम योगदान दिया है।
  • उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का सदस्य नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की कोशिशें कीं।

SI पेपर लीक विवाद और इस्तीफा (SI paper leak controversy and resignation)

2021 में हुई SI भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सख्त टिप्पणी की। मंजू शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से किसी भी अनियमितता में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का फैसला लिया।

शिक्षा

शिक्षा

Updated on:

02 Sept 2025 01:58 pm

Published on:

02 Sept 2025 01:57 pm

Hindi News / Education News / Manju Sharma Resignation: SI पेपर लीक विवाद के बीच मंजू शर्मा का इस्तीफा, जानें पढ़ाई से करियर तक का सफर

