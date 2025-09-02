BSF HCM ASI Result 2025: रिटेन टेस्ट के लिए BSF हेड कांस्टेबल, ASI स्टेनो और हवलदार क्लर्क का परिणाम जारी, यहां देखें अपना नाम

BSF HCM ASI Result 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और हवलदार (क्लर्क) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए PST और PET का रिजल्ट जारी कर दिया है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इन राउंड्स को क्लियर किया है और अब वे अगले चरण यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होंगे। उम्मीदवार अपना रिजल्ट BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर देख सकते हैं।