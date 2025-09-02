Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

BSF HCM ASI Result 2025: रिटेन टेस्ट के लिए BSF हेड कांस्टेबल, ASI स्टेनो और हवलदार क्लर्क का परिणाम जारी, यहां देखें अपना नाम

BSF HCM ASI Result 2025: रिटेन टेस्ट के लिए BSF हेड कांस्टेबल, ASI स्टेनो और हवलदार क्लर्क का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार rectt.bsf.gov.in पर जाकर PST और PET शॉर्टलिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Sep 02, 2025

BSF HCM ASI Result 2025
BSF HCM ASI Result 2025 (Image: BSF Website)

BSF HCM ASI Result 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और हवलदार (क्लर्क) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए PST और PET का रिजल्ट जारी कर दिया है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इन राउंड्स को क्लियर किया है और अब वे अगले चरण यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होंगे। उम्मीदवार अपना रिजल्ट BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर देख सकते हैं।

कैसे चेक करें BSF HCM ASI Result 2025?

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर जाएं।
  • नोटिफिकेशन में दिए गए लिंक Result of PST/PET for the posts of HC (Min)/ASI (Steno) & Havaldar (Clerk) पर क्लिक करें।
  • रिजल्ट का PDF डाउनलोड करें और उसमें अपना नाम या रोल नंबर देखें।
  • इसके आलावा नीचे डाउनलोड पीडीएफ अपलोड की गई है डायरेक्ट इससे भी देख सकते हैं।

कितने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट?

  • एएसआई स्टेनो/कॉम्बैटेंट स्टेनो: कुल 2,75,567 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं।
  • हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल): कुल 8,526 उम्मीदवारों का चयन अगले चरण के लिए हुआ है।
  • हवलदार क्लर्क (असम राइफल्स): कुल 2,67,041 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं।

इस भर्ती का विज्ञापन ER/01/2024 के अंतर्गत जून 2024 में जारी किया गया था।

क्या है आगे की प्रक्रिया?

अब शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) देनी होगी। इसके बाद चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे।

  • CBT (लिखित परीक्षा)
  • स्किल टेस्ट (टाइपिंग/स्टेनो टेस्ट)
  • डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV)

CBT के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट चेक करते रहें।

कितने पदों पर है वैकेंसी?

ASI (Steno/PA) पदों का विवरण

बल/संस्थापदों की संख्या
BSF17
CRPF21
ITBP61
CISF146
SSB3

हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) और हवलदार (क्लर्क) पदों का विवरण

बल/संस्थापदों की संख्या
BSF302
CRPF282
ITBP185
CISF546
SSB5
Assam Rifles35

BSF HCM और ASI भर्ती 2025 में लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। PST और PET पास करने के बाद अब उम्मीदवारों को CBT परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अंतिम चयन के लिए लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करना जरूरी होगा।

