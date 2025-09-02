एसबीआई पीओ प्री परीक्षा का परिणाम जारी, डायरेक्ट लिंक से देखें अपना नाम, आगे की प्रक्रिया

SBI PO Prelims Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2025 का प्रीलिम्स रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास कर ली है वे अब मेन्स परीक्षा और उसके बाद के चरणों में शामिल होंगे। यह परीक्षा 4 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी जिसमें देशभर से लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस भर्ती के जरिए कुल 600 पदों पर चयन किया जाएगा।
उम्मीदवार अपना रिजल्ट एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर देख सकते हैं।
इस भर्ती अभियान में कुल 600 पदों पर नियुक्ति होगी।
SBI PO परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित बैंकिंग परीक्षाओं में से एक है। रिजल्ट घोषित होने के बाद अब उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। सफल उम्मीदवारों को आगे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का भी सामना करना होगा जिसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी।