एसबीआई पीओ प्री परीक्षा का परिणाम जारी, डायरेक्ट लिंक से देखें अपना नाम, आगे की प्रक्रिया

SBI PO Prelims Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2025 का प्रीलिम्स रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास कर ली है वे अब मेन्स परीक्षा और उसके बाद के चरणों में शामिल होंगे। यह परीक्षा 4 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी जिसमें देशभर से लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस भर्ती के जरिए कुल 600 पदों पर चयन किया जाएगा।