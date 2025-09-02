Patrika LogoSwitch to English

एसबीआई पीओ प्री परीक्षा का परिणाम जारी, डायरेक्ट लिंक से देखें अपना नाम, आगे की प्रक्रिया

SBI PO Prelims Result 2025 जारी हो गया है। उम्मीदवार यहां डायरेक्ट लिंक से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और मेन्स परीक्षा की डिटेल चेक करें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 02, 2025

SBI PO Prelims Result 2025
SBI PO Prelims Result 2025 (Image: Freepik)

SBI PO Prelims Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2025 का प्रीलिम्स रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास कर ली है वे अब मेन्स परीक्षा और उसके बाद के चरणों में शामिल होंगे। यह परीक्षा 4 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी जिसमें देशभर से लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस भर्ती के जरिए कुल 600 पदों पर चयन किया जाएगा।

SBI PO Prelims Result 2025 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार अपना रिजल्ट एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर देख सकते हैं।

  • सबसे पहले वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
  • Careers सेक्शन पर क्लिक करें।
  • Recruitment Results पर जाएं।
  • Recruitment of Probationary Officers 2025-26 लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां आपको दो विकल्प Prelims Result और Marks Secured by Candidates मिलेंगे।
  • रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।

SBI PO Prelims Result 2025 Link

कुल कितनी वैकेंसी हैं?

इस भर्ती अभियान में कुल 600 पदों पर नियुक्ति होगी।

  • अनारक्षित (UR): 203 पद
  • OBC: 135 पद
  • EWS: 50 पद
  • SC: 80 पद (75 रेगुलर + 5 बैकलॉग)
  • ST: 73 पद (37 रेगुलर + 36 बैकलॉग)

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

  • प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद अब उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा देनी होगी।
  • मेन्स परीक्षा (Phase-II): इसमें रीजनिंग व कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग ज्ञान और इंग्लिश शामिल होंगे। यह परीक्षा 3 घंटे की होगी जिसमें 200 अंक के 170 प्रश्न होंगे।
  • इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें 30 मिनट में 50 अंकों का निबंध, लेटर/ईमेल, रिपोर्ट या प्रेसी लिखना होगा।
  • फेज-III में साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज (20 अंक) और इंटरव्यू (30 अंक) शामिल हैं।

SBI PO परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित बैंकिंग परीक्षाओं में से एक है। रिजल्ट घोषित होने के बाद अब उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। सफल उम्मीदवारों को आगे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का भी सामना करना होगा जिसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी।

