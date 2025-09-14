Patrika LogoSwitch to English

Most Expensive Study In India:ये हैं भारत की 5 सबसे महंगी पढ़ाई, जानिए कोर्स नेम और फीस

Expensive Courses In India: भारत में शिक्षा आमतौर पर किफायती मानी जाती है, खासकर सरकारी संस्थानों में। लेकिन, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कोर्स ऐसे भी हैं, जिनकी फीस लाखों नहीं, करोड़ों में है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 14, 2025

ये हैं भारत की 5 सबसे महंगी पढ़ाई। (Image Source: Gemini AI)

Expensive Study In India: बेहतर जिंदगी और करिर बनाने के लिए अच्छी पढ़ाई बेहद जरूरी होती है। आजकल यूनिवर्सिटीज कई तरह के कोर्स ऑफर करती हैं, जो हमें बेहतर करियार बनाने का विकल्प देते हैं। लेकिन, ये कोर्स और डिग्रियां सुनने में जितनी शानदार लगती हैं उनकी फीस भी उतनी ही मोटी होती है। आज हम आपको भारत की 5 सबसे महंगी पढ़ाई के बारे में बताएंगे, जिनकी फीस सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

क्यों होती है फीस ज्यादा (Why Are The Fees Higher)

कुछ कोर्स ऐसो होते हैं, जिनकी फीस आम लोगों के लिए चुका पाना आसान नहीं होता है। महंगे कोर्स की फीस का बड़ा कारण है उनका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगे उपकरण, रिसर्च फैसिलिटीज और इंटरनेशनल फैकल्टी।

एमबीबीएस (MBBS)

निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल फीस 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसका कारण महंगा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस लैब, महंगे मेडिकल उपकरण और लंबे समय तक क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है।

एमबीए (MBA)

आईआईएम, आईएसबी और XLRI जैसे टॉप बिजनेस स्कूलों में एमबीए की फीस 30-40 लाख रुपये होती है। हाई क्वॉलिटी की फैकल्टी, ग्लोबल नेटवर्क और प्लेसमेंट महंगी फीस की वजह हैं।

बीटेक/एमटेक (B.Tech/M.Tech)

आईआईटी, एनआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक और एमटेक की फीस15-20 लाख रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकती है। अल्ट्रामॉडर्न लैब्स, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप की वजह से इन कोर्सेस की फीस ज्यादा होती है।

कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग (Commercial Pilot Training)

कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग (CPL) की फीस 15-40 लाख रुपये तक होती है। इसमें फ्लाइट उड़ाने, फ्लाइट सिम्युलेटर ट्रेनिंग और फ्यूल जैसी महंगी सुविधाएं शामिल होती हैं।

लॉ/ डिजाइन/ मीडिया कोर्स (Law/Design/Media)

देश के टॉप लॉ कॉलेज, डिजाइन इंस्टीट्यूट (NID, NIFT) और कुछ निजी मीडिया यूनिवर्सिटीज की फीस भी काफी महंगी होती है। 10-30 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है।

शिक्षा

शिक्षा

Published on:

14 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / Education News / Most Expensive Study In India:ये हैं भारत की 5 सबसे महंगी पढ़ाई, जानिए कोर्स नेम और फीस

