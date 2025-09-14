NEET UG 2025: नीट काउंसलिंग की तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर तक मिलेगा च्वॉइस फिलिंग का मौका, देखें पूरा शेड्यूल

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, विकल्प भरने की तिथि 15 सितंबर, 2025 को सुबह 8 बजे तक बढ़ा दी गई है, जबकि विकल्प लॉक करने की सुविधा 14 सितंबर को दोपहर 1 बजे से 15 सितंबर, 2025 को सुबह 8 बजे तक खुली रहेगी। इससे पहले, ये सुविधाएं 14 सितंबर को बंद होने वाली थीं। संशोधित कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि सीट आवंटन की प्रक्रिया 15 सितंबर से 16 सितंबर के बीच पूरी की जाएगी और परिणाम 17 सितंबर को आने की उम्मीद है। इसके बाद उम्मीदवारों को 18 से 25 सितंबर के बीच अपने-अपने आवंटित मेडिकल कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।