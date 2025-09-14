NEET UG 2025: नीट काउंसलिंग की तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर तक मिलेगा च्वॉइस फिलिंग का मौका, देखें पूरा शेड्यूल

NEET 2025 Choice Filling Last: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC), जो MBBS और BDS प्रवेश के लिए NEET UG 2025 काउंसलिंग राउंड 2 चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की तारीखों को बढ़ा दिया है। पहले चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख 14 सितंबर तक थी, लेकिन अब य बढ़ा कर 15 सितंबर तक कर दी गई है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, विकल्प भरने की तिथि 15 सितंबर, 2025 को सुबह 8 बजे तक बढ़ा दी गई है, जबकि विकल्प लॉक करने की सुविधा 14 सितंबर को दोपहर 1 बजे से 15 सितंबर, 2025 को सुबह 8 बजे तक खुली रहेगी। इससे पहले, ये सुविधाएं 14 सितंबर को बंद होने वाली थीं। संशोधित कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि सीट आवंटन की प्रक्रिया 15 सितंबर से 16 सितंबर के बीच पूरी की जाएगी और परिणाम 17 सितंबर को आने की उम्मीद है। इसके बाद उम्मीदवारों को 18 से 25 सितंबर के बीच अपने-अपने आवंटित मेडिकल कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।
NEET UG 2025 काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान NEET एडमिट कार्ड, NEET 2025 स्कोरकार्ड, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, कक्षा 12 का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट), आठ पासपोर्ट आकार के फोटो, अनंतिम आवंटन पत्र, जाति प्रमाण पत्र और PwD प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।