MPESB Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप-2, 3 पद पर 400 से ज्यादा वैकेंसी, आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

MPESB Group 2 Sub Group 3 Rrecruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) ने ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 के तहत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग की ओर से कुल 454 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की सुविधा 29 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी।