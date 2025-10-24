Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

MPESB Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप-2, 3 पद पर 400 से ज्यादा वैकेंसी, आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

2 min read

भोपाल

image

Anurag Animesh

Oct 24, 2025

MPESB Vacancy 2025

MPESB Vacancy 2025(Image-Freepik)

MPESB Group 2 Sub Group 3 Rrecruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) ने ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 के तहत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग की ओर से कुल 454 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की सुविधा 29 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

MPESB: आवेदन शुल्क और आयु सीमा


आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, मध्य प्रदेश के EWS, SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।

MPESB Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया और परीक्षा तारीख


उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा की बात करें तो पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।

MPESB Vacancy Documents Required: आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स


आधार कार्ड
फोटो युक्त पहचान पत्र
10वीं सर्टिफिकेट
12वीं सर्टिफिकेट
ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट
फोटो

MPESB Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
संबंधित भर्ती सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन पूरा करें और आवेदन फॉर्म भरें।
सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

Published on:

24 Oct 2025 03:03 pm

MPESB Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप-2, 3 पद पर 400 से ज्यादा वैकेंसी, आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

