अंबानी और अडानी में कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दो दिग्गज उद्योगपतियों की क्वालिफिकेशन

Mukesh Ambani vs Gautam Adani Who is More Educated: भारत के दो प्रमुख उद्योगपति, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अलग-अलग बिनेस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर उनकी तुलना एक-दूसरे से की जाती है। कारोबार, संपत्ति और विस्तार के अलावा अब सवाल यह भी उठता है कि दोनों में से कौन कितना पढ़ा-लिखा है? दोनों लोगों की शैक्षणिक योग्यता क्या है और उनका शैक्षिक सफर कैसा रहा? आइए जानते हैं कि शिक्षा के मैदान में कौन कितना आगे है।