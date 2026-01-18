Nabard Development Assistant Recruitment: नाबार्ड में 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, ग्रेजुएट करें अप्लाई

Nabard Development Assistant Recruitmen(Image-Freepik)
Nabard Development Assistant Recruitment: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने ग्रुप-बी के तहत डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों पर नई भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती को लेकर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 3 फरवरी 2026 तय की गई है।
नाबार्ड की इस वैकेंसी के जरिए कुल 162 पद भरे जाएंगे। इनमें से 159 पद डेवलपमेंट असिस्टेंट के हैं, जबकि 3 पद डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी) के लिए रखे गए हैं। जो उम्मीदवार सरकारी बैंक में स्थायी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह मौका काफी अहम माना जा रहा है।
डेवलपमेंट असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। हालांकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिकों के लिए केवल पास होना पर्याप्त है। वहीं डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी) के लिए उम्मीदवार ने स्नातक स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की हो और डिग्री के दौरान हिंदी/अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो। साथ ही, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की अच्छी समझ जरूरी है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और भाषा दक्षता परीक्षा (LPT) शामिल है। तीनों चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम सिलेक्शन होगा।
