Nabard Development Assistant Recruitment: नाबार्ड में 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, ग्रेजुएट करें अप्लाई



डेवलपमेंट असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। हालांकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिकों के लिए केवल पास होना पर्याप्त है। वहीं डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी) के लिए उम्मीदवार ने स्नातक स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की हो और डिग्री के दौरान हिंदी/अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो। साथ ही, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की अच्छी समझ जरूरी है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।