NCERT Swadeshi Module: अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा स्वदेशी पाठ, एनसीईआरटी का आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

NCERT Textbooks: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने एक सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करने हेतु 'स्वदेशी' पर केंद्रित एक नया शैक्षिक मॉड्यूल प्रस्तुत किया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण से प्रेरित है। साथ ही छात्रों को आत्मनिर्भरता की ऐतिहासिक और वर्तमान महत्व को समझने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती है।