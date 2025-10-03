Patrika LogoSwitch to English

MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस में ASI और Subedar की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

MP Police Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 2025 में ASI (सहायक उप निरीक्षक) और Subedar (Stenographer) के कुल 500 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 03, 2025

MP Police Vacancy 2025, MP Police ASI Recruitment 2025, MP Police Subedar Vacancy 2025, MPESB Police Recruitment 2025, MP Police Bharti 2025, Madhya Pradesh Police job 2025,

MP Police Vacancy 2025 (Image Source: Gemini AI)

MP Police ASI Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (ASI) और सूबेदार (स्टेनोग्राफर) के 500 खाली पदों के लिए आवेदन शरू कर दिया है। राज्य पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कितने पदों पर होंगी भर्तियां

कुल खाली पदों में से 400 पद सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के लिए हैं, जबकि 100 पद सूबेदार (स्टेनोग्राफर) के लिए आरक्षित हैं। भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य इन पदों को एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरना है जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, कौशल मूल्यांकन, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल है।

कब तक कर सकते हैं अप्लाई

एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना 19 सितंबर, 2025 को जारी की गई थी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुकी है और 17 अक्टूबर, 2025 तक खुली रहेगी। उम्मीदवारों esb.mp.gov.in पर जाकर सभी जानकारियां ले सकते हैं।

कितनी है फीस

आवेदकों को आवेदन जमा करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। शुल्क अभ्यर्थी की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या न्यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन देय होता है। सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये फीस है।

इन लोगों को देना होगा सेवा शुल्क

एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 60 रुपये का सेवा शुल्क देना होगा। लॉग इन करने के लिए अतिरिक्त पंजीकृत नागरिक उपयोगकर्ताओं का उपयोग करने वालों के लिए, 20 रुपये का अतिरिक्त पोर्टल शुल्क लागू होगा।

सिलेक्शन प्रोसेस

भर्ती कई चरणों से होकर गुजरेगी, जिसकी शुरुआत लिखित परीक्षा से होगी और उसके बाद शारीरिक और कौशल परीक्षण होंगे।

ऐसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं, और "एमपी एएसआई सूबेदार रिक्ति 2025" को चुनें।
  • पात्रता और आवेदन आवश्यकताओं को समझने के लिए अधिसूचना डाउनलोड करें और अच्छी तरह पढ़ें।
  • रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें।
  • नए उपयोगकर्ताओं को लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट करने के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।
  • रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें और सही डिटेल्स भरें।
  • आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की गई फोटो कॉपी, हस्ताक्षर, अपलोड करें और ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • एक बार फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें और इशके बाद उसे जमा कर दें।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए फॉर्म डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।

