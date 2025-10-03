MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस में ASI और Subedar की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

MP Police Vacancy 2025 (Image Source: Gemini AI)
MP Police ASI Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (ASI) और सूबेदार (स्टेनोग्राफर) के 500 खाली पदों के लिए आवेदन शरू कर दिया है। राज्य पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कुल खाली पदों में से 400 पद सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के लिए हैं, जबकि 100 पद सूबेदार (स्टेनोग्राफर) के लिए आरक्षित हैं। भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य इन पदों को एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरना है जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, कौशल मूल्यांकन, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल है।
एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना 19 सितंबर, 2025 को जारी की गई थी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुकी है और 17 अक्टूबर, 2025 तक खुली रहेगी। उम्मीदवारों esb.mp.gov.in पर जाकर सभी जानकारियां ले सकते हैं।
आवेदकों को आवेदन जमा करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। शुल्क अभ्यर्थी की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या न्यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन देय होता है। सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये फीस है।
एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 60 रुपये का सेवा शुल्क देना होगा। लॉग इन करने के लिए अतिरिक्त पंजीकृत नागरिक उपयोगकर्ताओं का उपयोग करने वालों के लिए, 20 रुपये का अतिरिक्त पोर्टल शुल्क लागू होगा।
भर्ती कई चरणों से होकर गुजरेगी, जिसकी शुरुआत लिखित परीक्षा से होगी और उसके बाद शारीरिक और कौशल परीक्षण होंगे।
