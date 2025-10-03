MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस में ASI और Subedar की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

MP Police ASI Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (ASI) और सूबेदार (स्टेनोग्राफर) के 500 खाली पदों के लिए आवेदन शरू कर दिया है। राज्य पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।